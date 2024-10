Certains sports sont-ils meilleurs que d’autres pour le cœur ? Et si oui, lesquels ? Les réponses avec François Carré, cardiologue et médecin du sport.

Vous le savez : il est important de faire travailler son cœur, et cela passe par une activité physique régulière. Seulement, on peut faire du sport de trois façons différentes : pour le plaisir, pour ses bénéfices, ou pour les deux. Si vous appartenez à l’une des deux dernières catégories, et que vous n’êtes donc pas du genre à multiplier les efforts pour rien ou presque, une question s’impose rapidement : quelle discipline est parfaitement taillée pour soigner mon palpitant ?

Marche, vélo,natation : la voiedu cardio

"Avant toute chose, il faut préciser qu’il n’existe pas vraiment de sport qui entretienne spécifiquement le cœur, explique d’emblée le professeur François Carré. Ce n’est d’ailleurs pas l’intérêt du sport. Le but, c’est d’augmenter votre capacité physique." Et donc d’être capable, toujours selon l’expert, de "monter au moins 4 étages dans un escalier sans vous arrêter. Ce que vous ferez d’abord en améliorant vos muscles, et ensuite le cœur."

Néanmoins, certaines activités ont de bien meilleurs effets que d’autres sur le fameux organe. Soit tout ce que l’on peut ranger dans la catégorie cardio : "Le cardio, c’est l’endurance, poursuit le professeur. Marcher d’un bon pas, courir, faire du vélo, nager, tout ça c’est très bien. L’idée étant d’être à un niveau d’intensité où vous êtes essoufflé mais qui vous permet de maintenir votre allure pendant une ou deux heures." Mais le mieux est encore d’opter, parmi ces familles de disciplines, pour celles qui associent un vrai renforcement musculaire au cardio : "C’est le cas lorsque vous pédalez sur un vélo, lorsque vous nagez ou que vous faites de la marche nordique. Qui est d’ailleurs un excellent sport pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Mais l’idée est avant tout de faire quelque chose qui vous fasse plaisir. Si vous ne faites ça que pour votre cœur, vous allez vite arrêter. Si vous voulez faire du foot, faites du foot !"

La clé : rester maître de son allure

Le foot d’accord, mais pas si l’on a des problèmes de santé ou des antécédents cardiaques : "Il est vrai que dans ce cas de figure, mieux vaut éviter ce genre de sports collectifs où vous ne maitrisez pas votre allure et devez être au niveau des autres." Préférez donc une discipline où vous contrôlez l’intensité de l’effort, tout en surveillant d’autres facteurs, comme "une altitude trop importante, mais aussi les pics de pollution ou de chaleur."

Par ailleurs, si vous optez pour la course à pied mais débutez à peine, le professeur a un autre petit conseil pour vous : "Ne faites pas de fractionnés d’emblée. Commencez par marcher, puis alternez marche et course, et enfin, au bout de 6 à 8 semaines, introduisez des changements d’allure. Il faut remettre doucement en route votre cœur et vos muscles pour ne pas vous blesser."