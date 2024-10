La première journée du Championnat d'Algérie de handball, Excellence messieurs, a été décalée au 18 octobre, a annoncé mercredi la Fédération algérienne de la discipline (FAHB).

Prévu initialement les 27 et 28 septembre derniers, le coup d'envoi de la saison 2024-2025 sera donc donné 20 jours plus tard avec le déroulement de la première journée de la première phase de l'Excellence messieurs, selon le programme dévoilé par la FAHB. Pour cette nouvelle saison, l'Excellence messieurs sera composée de deux groupes (A et B) de neuf équipes.

Pour l'Excellence dames, dont la nouvelle saison était également prévue fin septembre, l'instance fédérale n'a pas encore dévoilé les nouvelles dates du coup d'envoi du championnat.

La saison 2023/2024 avait été marquée par le doublé historique du M Bordj Bou Arreridj chez les messieurs et le sacre du CF Boumerdes en Coupe d'Algérie féminine, alors que le HBC El Biar avait conservé le titre de champion d'Algérie l'Excellence dames.

Composition des groupes de l'Excellence messieurs :

Groupe A :

- M Bordj Bou Arreridj (tenant), ES Ain Touta, HBC El-Biar, CRB Mila, JS Saoura, CHB Zighout Youcef, CS Bir Mourad Rais, MC Saida, MC Oran.

Groupe B :

- O. El Oued, JSE Skikda, CR Bordj Bou Arreridj, MC Oued Tlélat, IC Ouargla, AB Barika, OM Annaba, C. Chelghoum Laïd, RC Arbaâ.