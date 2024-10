La troisième journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, prévue vendredi et samedi, sera marquée par plusieurs affiches entre prétendants à l'accession, dont celle opposant l'ASM Oran, leader du groupe Centre-Ouest, à la JS El Biar (3e), ou encore les derbies du groupe Centre-Est mettant aux prises le MB Rouissat (1er) à l'IRB Ouargla, et le MSP Batna au CA Batna.

Dans la poule Centre-Est, dont les rencontres sont programmées vendredi (15h00), le leader et nouveau promu, le MB Rouissat (6 pts) tentera d'enchainer avec un troisième succès de rang contre son voisin l'IRB Ouargla, qui occupe le 11e rang avec un seul petit point. Dans ce derby de Ouargla, le MBR aura les faveurs des pronostics face à la modeste équipe de l'IRBO.

Un autre derby sera à l'affiche de cette troisième journée. Il s'agit de celui de la ville de Batna entre le CAB et le MSPB, qui occupent conjointement la septième place du classement avec trois points. Vainqueur en déplacement lors de la précédente journée, le CAB nourrit l'ambition d'enchainer avec une nouvelle victoire face au MSPB, qui a battu de son côté la JS Bordj Menael (1-0) à domicile. Dans cette chaude empoignade, les deux équipes aspirent à un nouveau succès pour remonter au classement.

Embusqués derrière le leader avec quatre points au compteur, le MO Constantine, le NRB Teleghma et l'AS Khroub seront à rude épreuve lors de cette journée, alors que l'opposition entre l'USM Annaba et l'USM El Harrach a été reportée au novembre prochain, en raison de la réquisition du stade 19 mai 1956 pour la rencontre de l'équipe nationale face au Togo pour le compte de la troisième journée du groupe E des qualifications de la CAN 2025, prévue le 10 octobre (20h00).

Le MO Constantine et le NRB Teleghma accueilleront, respectivement, l'US Souf (16e, 0 pts) et l'IB Khemis El Khechna (7e, 3 pts), au moment où l'AS Khroub se déplacera chez le promu la JSD Jijel (11e, 1 pts).

Les deux dernières rencontres de la journée opposeront l'Olympique Magrane (11e, 1 pts) à l'US Chaouia (7e, 3 pts) et la JS Bordj Menael au HB Chelghoum Laid, coincés dans le bas de tableau avec un seul petit point.

Groupe Centre-Ouest : Derby algérois entre Ben Aknoun et le NAHD, l'ASM Oran accueille El Biar

Dans la poule Centre-Ouest, dont les matchs sont prévus samedi (15h00), le stade "Habib Bouakeul" à Oran accueillera une belle affiche entre l'ASM Oran, leader avec 6 points, et la JS El Biar (3e, 4 points). Ce duel s'annonce difficile pour les deux équipes, surtout pour l'ASMO qui vise à maintenir une dynamique de victoires pour rester dans le haut du classement.

Bien que l'ASMO bénéficiera du soutien de son public, il devra se méfier d’une équipe bien organisée en défense, redoutable sur les contres.

Co-leader avec l'ASMO, le MCB Oued Sly tentera, pour sa part, d'ajouter trois nouveaux points à son actif en accueillant le WA Mostaganem (8e, 3 points), dans l'espoir de conserver son avance et de profiter d'un éventuel faux pas de l'ASMO.

A Alger, les regards seront tournés vers le derby opposant l'ES Ben Aknoun (3e, 4pts) au NA Hussein-Dey (3e, 4 points) qui promet d'être intense. L'Etoile cherche à retrouver rapidement la Ligue 1 après une relégation la saison dernière, tandis que la Nasria ambitionne de revenir parmi l’élite après trois saisons passées en Ligue 2.

Pour leur part, la JSM Tiaret (4 points) et le RC Kouba (1 point) auront l'avantage d'évoluer à domicile face aux derniers du classement : le SC Mecheria et le CR Témouchent, qui n'ont pas encore marqué de points. Une occasion pour signer leur premier succès.

Les autres rencontres de la poule Centre-Ouest opposeront le MC Saida (1 point) au GC Mascara (4 points), l'US Béchar Djedid (1 point) à l'ESM Koléa (3 points), et le RC Arbaâ au SKAF Khemis Miliana, qui possèdent un point.

Gr. Centre-Ouest - 1re j- mise à jour) : Victoire du WA Mostaganem face au SC Mécheria (1-0)

Le WA Mostaganem a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant devant le SC Mecheria sur le score de 1 à 0, en match de mise à jour de la première journée du groupe Centre-Ouest disputé mardi à Bel Abbes. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Kaddour Meddah sur coup franc direct à la 36e minute. A la faveur de ce succès, le WA Mostaganem (3 points) rejoint l'USM Koléa au huitième rang du classement, alors que le SC Mecheria est dernier avec le CR Témouchent avec zéro point au compteur. La troisième journée de la Ligue 2 de football amateur, groupes Centre-Est et Centre-Ouest, est prévue les 4 et 5 octobre prochains, selon le programme de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).

Mise à jour de la 1ere journée groupe Centre-Ouest :

Mardi 1er octobre 2024:

WA Mostaganem - SC Mecheria 1-0

Déjà jouées (21 septembre) :

MCB Oued Sly - CR Témouchent 1-0

JSM Tiaret - GC Mascara 1-1

RC Kouba - NA Hussein-Dey 0-0

ES Ben Aknoun - JS El Biar 0-0

MC Saida - SKAF Khemis Miliana 1-1

ASM Oran - ESM Koléa 1-0

US Béchar Djedid - RC Arbaâ 1-1

Classement : Pts J

1. MCB Oued Sly 6 2

--. ASM Oran 6 2

3. ES Ben Aknoun 4 2

--. JS El Biar 4 2

--. JSM Tiaret 4 2

--. GC Mascara 4 2

--. NA Hussein-Dey 4 2

8. ESM Koléa 3 2

--. WA Mostaganem 3 2

10. MC Saida 1 2

--. US Béchar Djedid 1 2

--. RC Arbaâ 1 2

--. SKAF Khemis 1 2

--. RC Kouba 1 2

15. SC Mecheria 0 2

--. CR Témouchent 0 2.