Le MC El Bayadh a démarré dans la difficulté sa troisième saison dans le championnat de Ligue 1 de football où il compte deux défaites pour autant de matchs, dont la dernière en date, le week-end passé à domicile face à l’US Biskra (1-0). Plusieurs paramètres ont contribué à ce mauvais départ, qui était, du reste, prévisible, estime-t-on du côté de la direction de la formation du Sud-ouest du pays. L’aspect financier constitue le souci majeur de ladite direction, conduite par Mohamed Ameur Belhakat, élu en début août dernier à la tête du club en remplacement d’Abdelkader Dahmani.

Ce dernier avait dirigé l’équipe pendant huit ans, au cours desquels il a réussi deux accessions historiques de rang en Ligue 2 puis en Ligue 1. Les changements ont également concerné le staff technique et l’effectif, avec l’arrivée de l’entraineur Fouad Bouali et l’engagement d’une quinzaine de nouveaux joueurs, d’où la nécessité de leur accorder le temps nécessaire pour huiler la machine, indique-t-on de même source. De son côté, le coach Bouali s’est dit conscient du ''grand chantier'' qui l’attend, après avoir relevé plusieurs carences lors des deux premières rencontres officielles des siens. "Nous sommes encore loin du niveau optimal. Nous manquons de discipline tactique notamment, un registre que nous devons travailler énormément", a expliqué Bouali, qui compte une grande expérience dans le haut niveau pour avoir dirigé plusieurs formations de l’élite. "Il faudra aussi faire preuve de concentration, car j’ai remarqué que mes joueurs sont souvent en situation de nervosité, ce qui facilite la tâche de nos adversaires", a-t-il ajouté. Une attitude que les dirigeants justifient par l’état psychologique actuels des joueurs, impactés par leur situation financière difficile due à la non-régularisation de leurs salaires, depuis la saison passée pour certains anciens.

Un état de fait généré par la crise financière qui secoue le club, qui n'a pas réussi, jusque-là, à dénicher le moindre sponsor, ont-ils déploré. Dans la foulée et au regard des grands changements intervenus sur l’effectif du "Mouloudia", lors de l’intersaison, Bouali et ses assistants sont toujours à la recherche de l’équipe type, a encore dit le patron technique des Vert et Blanc, qui a commencé la préparation du prochain déplacement périlleux dans la capitale pour affronter l'USM Alger au titre de la 3e journée du championnat.