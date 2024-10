Le Suisse Philippe Senderos, ancien défenseur international et ex-pensionnaire d’Arsenal et du Milan AC, a chapeauté les travaux de la troisième journée de formation pour l'obtention de la Licence d'entraîneur CAF PRO, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

La troisième journée de la formation pour l’obtention de la licence CAF Pro a offert une expérience enrichissante aux stagiaires.

Durant la matinée, M. Philippe Senderos, ancien défenseur international Suisse et ex-pensionnaire d’Arsenal et du Milan AC, désormais instructeur FIFA, a longuement échangé avec les entraîneurs où il a notamment partagé son expérience du haut niveau et détaillé les exigences de la FIFA en matière de développement des joueurs et des équipes.

Parallèlement, les stagiaires ont poursuivi la présentation de leurs rapports de stage effectués dans différents clubs, avant que M. Rachid Bouarata n'intervienne pour partager son parcours professionnel et ses expériences avec ses collègues.

La journée s’est clôturée par une visite au stade Hocine-Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, où les entraîneurs ont assisté au match JSK-MCA comptant pour la mise à jour de la première journée de la Ligue 1 Mobilis.

Une vingtaine d'entraîneurs algériens, dont deux anciens sélectionneurs nationaux Rabah Saâdane et Abdelhak Benchikha, prennent part à cette formation pour l'obtention d'une licence CAF Pro.