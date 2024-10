Pour le compte de la première journée du championnat national ligue une Mobilis le classico entre la JSK MCA, une mauvaise nouvelle de sa disparition a bouleversé non seulement ses proches, mais aussi l'ensemble du milieu sportif de Tizi-Ouzou et les nombreux collègues et amis qui le côtoyaient au quotidien.

Fiche technique

Stade Hocine Ait Ahmed de Tizi Ouzou temps clément affluence record, arbitres. : MM. Boukhalfa, Oued Benslama et Mme Ouahab.

Évite. : Abdellaoui (26'), Delort (43') MCA.

Expulsion : Madani (76') JSK.

Mais : JSK Madani 43 Tabti 8, Hlaimia 67 MCA

JSK : Ben Rabah , Maameri , Hamidi, Mokadem, Madame,sarr,Hamri,(Redjem 65)kanoute, Bowalya , Boudebouz,

Ent : Benchikha

MCA : Moussaoui, Abdelaoui, Ghazala, Hlamia, Zunon, Mouali, Bouras, Tabti, Zougrana, Delor ,Naidji

Ent : Beaumelle

Mazari Lounes, connu pour son engagement, sa bienveillance et son dévouement au service du sport et de la jeunesse, laisse derrière lui un vide immense. L'homme, apprécié de tous, faisait preuve d'un professionnalisme exemplaire dans son travail au sein du complexe sportif. Il avait à cœur de soutenir le développement de la jeunesse locale à travers le sport, en étant un acteur clé dans l'organisation des événements sportifs à Tizi-Ouzou.

Les Mouloudéens s'offrent le classico Dans un match qui a tenu toutes ses promesses, le Mouloudia d'Alger est allé s'imposer ce mardi au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou face à la JS Kabylie sur le score de deux buts à un dans le cadre de la mise à jour de la 1ère journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Les mouloudéens ont rapidement ouvert le score grâce à Tabti (8').

Madani a remis les pendules à l'heure pour la JSK à la 41'. En seconde période, Halaïmia a inscrit le but de la victoire pour le Mouloudia à la 67' de jeu.

Les Kabyles ont terminé le match à dix après l'expulsion de leur défenseur, Madani à la 80' de jeu la rencontre qui a débuté fortement pour les protéger de Beaumelle ont ouvert la marque à 8ème minutes de jeux une combinaison entre naidji et tabeti ce dernier ne trouve aucune peine pour ouvrir la marque un mais à zéro en faveurs des mouloudeens, juste après le milieu de terrain des verts et jaunes kanoute a failli remettre les pendules à l'heure pour le reste de la partie à une bataille au milieu de terrain jusqu'à deux minutes de la fin de la première période un corner bien botté par Lhamri d'une jolie tête le défenseur Madani a remis les pendules à l'heure juste après ce mais l'arbitre Boukhalfa a envoyé les 22 acteurs aux vestiaires après la pause, les deux équipes ont préféré jouer la prudence, et de jouer les contres attaques, à la 68 minutes de jeux entre Naidji et Bouras ce dernier sert bien Hlaimia qui aggrave la marque, à la 81 minutes, Redjem sert Boualia seule face à Moussaoui tir à côté, sur ce score de deux buts à un, en faveurs des visiteurs dans un fair-play total. Le Mouloudia d'Alger a porté son capital à 4 points, après avoir fait match nul contre le Paradou athlètic.

F . Y



Ligue 1 Mobilis (1re journée/ mise à jour) Les résultats partiels et classement

Résultats partiels des matchs de la mise à jour de la 1re journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputés mardi, devant se poursuivre mercredi :

Mardi, 1er octobre :

JS Kabylie-MC Alger 1-2

Mercredi, 2 octobre 2024 :

CS Constantine - ES Mostaganem 16h00 (Huis clos)

USM Khenchela - CR Belouizdad 16h00

USM Alger - US Biskra 19h00

Matchs de la 1re journée déjà joués:

ES Sétif - MC El Bayadh 1-0

Olympique Akbou - NC Magra 1-0

Paradou AC - ASO Chlef 2-0

MC Oran - JS Saoura 2-0



Programme des matchsde la 3e journée

Vendredi, 4 octobre :

Olympique Akbou - JS Saoura (16h00)

ES Sétif - NC Magra (18h00)

MC Oran - ASO Chlef (20h30)

Samedi, 5 octobre

Paradou AC - JS Kabylie (horaire non encore dévoilé)

Dimanche, 6 octobre :

CS Constantine - MC Alger (16h00 à huis clos)

USM Khenchela - ES Mostaganem (16h00)

US Biskra - CR Belouizdad (18h00)

USM Alger - MC El-Bayadh (horaire non encore dévoilé).

Classement : Pts J

1). Paradou AC 4 2

--). MC Alger 4 2

--). ES Sétif 4 2

4). US Biskra 3 1

--). ES Mostaganem 3 1

--). Olympique Akbou 3 2

--). MC Oran 3 2

--). JS Kabylie 3 2

9). CR Belouizdad 1 1

--). CS Constantine 1 1

--). USM Alger 1 1

--). USM Khenchela 1 1

--). ASO Chlef 1 2

--). NC Magra 1 2

--). JS Saoura 1 2

16). MC El Bayadh 0 2.