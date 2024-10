La conférence de clôture du projet Digitech pour le renforcement des capacités des établissements universitaires dans la numérisation des opérations de gestion, de formation et de recherche scientifique s'est tenue mercredi à Alger.

A cette occasion, le recteur de l'Université d'Alger 1 Benyoucef-Benkhedda, Fares Mokhtari, a mis en avant l'importance de ce projet, qu'il a qualifié de "pierre angulaire du développement et de la modernisation du secteur de l'enseignement en ce qu'il vise à numériser et à garantir la qualité du système d'enseignement supérieur".

Et d'ajouter que "le choix de la numérisation comme moyen d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur témoigne d'une vision prospective et d'une préparation à relever les défis de l'ère numérique, en vue de bâtir un système éducatif intégré reposant sur les technologies de pointe".

M. Mokhtari a également précisé que ce projet, coordonné par l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf, "représente un saut qualitatif dans le processus de modernisation de notre système d'enseignement".

Ce "projet ambitieux" réunissant des partenaires nationaux et internationaux "illustre notre engagement ferme à promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique dans nos universités", a souligné le recteur de l'Université, souhaitant que les résultats de ce projet "marquent le début d'une nouvelle ère de développement et d'innovation dans le secteur de l'enseignement supérieur".

Il a, à cet égard, appelé à continuer à soutenir et à développer de telles initiatives qui ont vocation à améliorer le niveau de l'enseignement et de la recherche scientifique.

De son côté, la vice-recteur de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Meroufel Naima, a fait savoir que ce projet, lancé en janvier 2021, avait permis de "créer une plateforme numérique regroupant dix (10) programmes liés à la gestion pédagogique et administrative des établissements universitaires, visant à améliorer leurs performances et à assurer un enseignement supérieur de qualité".

Cette conférence de clôture a été marquée par la présence de cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des directeurs des établissements universitaires ayant participé à ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme +Erasmus+.

Outre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce projet regroupe huit (8) universités algériennes et quatre (4) européennes.