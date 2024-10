Le gouvernement syrien a condamné mardi les frappes aériennes sionistes sur la capitale Damas, qui ont fait trois martyrs et neuf blessés dans des zones résidentielles densément peuplées, selon un communiqué du ministère syrien des Affaires étrangères.

Mardi à l'aube, trois civils syriens sont tombés en martyrs et neuf autres ont été blessés au cours d'une agression sioniste qui a visé plusieurs positions à Damas.

La Syrie condamne cette agression sioniste brutale contre des civils et les violations continues de sa souveraineté et de celle des pays voisins, a indiqué le communiqué.

"Nous appelons la communauté internationale à mettre un terme aux actions inconsidérées" de l'entité sioniste, qui "attisent les tensions dans toute la région et menacent la paix et la sécurité régionales et internationales", a ajouté le communiqué.

Le ministère a réaffirmé le droit de la Syrie à défendre son territoire et son peuple, s'engageant à résister aux crimes sionistes par tous les moyens autorisés par le droit international.