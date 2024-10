Au cours des dernières 24 heures, les frappes aériennes sionistes au Liban ont fait 55 martyrs et en ont blessé 156 autres, a déclaré mardi soir le ministère libanais de la Santé.

L'entité sioniste continue de bombarder le Liban, depuis le 23 septembre, avec des frappes aériennes qui ont fait un millier de martyrs et plus de 2.950 blessés, selon le ministère libanais de la Santé qui a précisé aussi que 1.640 citoyens au total, dont 104 enfants et 194 femmes, sont tombés en martyrs depuis octobre 2023.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté mardi sur un cessez-le-feu "immédiat", soulignant qu'une "guerre totale au Liban doit être évitée à tout prix".

"La souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban doivent être respectées", a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric, précisant qu'Antonio Guterres, "très inquiet de l'escalade" au Liban, avait assuré lundi au Premier ministre libanais que l'ONU était "mobilisée pour aider toutes les personnes dans le besoin dans le pays".

L'ONU avait auparavant mis en garde contre les conséquences d'une "invasion terrestre de grande ampleur" de l'entité sioniste au Liban, où l'armée sioniste a annoncé avoir lancé dans le sud du pays une offensive au sol.