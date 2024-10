Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 41.689 martyrs et 96.625 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 51 martyrs et 165 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont également indiqué que le bilan des massacres perpétrés par les forces d'occupation lors de leurs incursions dans plusieurs localités à Khan Younes, ce mercredi à l'aube, s'élève à 51 martyrs et 82 blessés.

Un précédent bilan faisait état de 40 martyrs et des dizaines de blessés.

Par ailleurs, elles ont souligné qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Erdogan: "Reconnaitre l'Etat de Palestine a une grande signification"

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a insisté sur l'importance, dans la situation actuelle avec l'agression sioniste barbare contre Ghaza et le Liban, de reconnaitre l'Etat de Palestine y voyant "une grande signification", a rapporté l'agence de presse Anadolu.

"Là où les organisations internationales chargées d'assurer la paix et la sécurité sont inefficaces, reconnaitre l'Etat de Palestine a une grande signification", a assuré le président Erdogan lors d'une conférence conjointe animée mardi avec son homologue finlandais, Alexander Stubb, qui effectue actuellement une visite officielle en Turquie.

"Depuis le 7 octobre 2023 (date du début de l'agression sioniste contre Ghaza), neuf (9) pays ont reconnu l'Etat de Palestine. Nous réitérons notre appel aux pays qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître l'Etat de Palestine", a-t-il dit.

"J'ai exprimé ouvertement notre position sur les massacres perpétrés par (l'entité sioniste), tant aux Nations unies que dans notre Parlement. Notre position contre l'occupation (sioniste) injuste et illégale et la poursuite de la colonisation est le premier devoir de tous les Etats et de toutes les organisations internationales", a-t-il poursuivi.

"Je réitère donc notre appel à un cessez-le-feu permanent immédiat à Ghaza et à l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous devons également soutenir le peuple et le gouvernement libanais dans ce processus", a-t-il insisté.

La Slovénie appelle l'entité sioniste à mettre fin à son agression contre Ghaza et le Liban

La ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a appelé mercredi l'entité sioniste à mettre fin à son agression contre la bande de Ghaza et le Liban, et exprimé la préoccupation des pays de l'Union européenne (UE) face au risque d'"une guerre régionale".

Dans une déclaration à la presse alors qu'elle se trouvait à Berlin, la capitale allemande, Fajon a souligné que les pays de l'UE "sont préoccupés par l'augmentation des victimes civiles dans le contexte de l'agression (sioniste) contre le Liban et la bande de Ghaza".

En outre, Fajon, citée par l'agence de presse Wafa, a affirmé que les pays de l'UE "s'inquiètent de la possibilité d'une guerre régionale".

Et de poursuivre: "Ce que nous voyons sur le terrain, c'est le déplacement de plus d'un million de civils, et nous appelons maintenant à protéger les civils et à ne pas intensifier la guerre".

De plus, elle a indiqué que son pays et ses partenaires "continuent leurs efforts pour un cessez-le-feu humanitaire d'urgence".

Au Liban, l'entité sioniste poursuit son agression aussi depuis octobre 2023, faisant des centaines de martyrs et des milliers de blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

Agression sioniste: "La guerre à Ghaza est devenue un cauchemar sans fin" (UNRWA)

Le Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré que la guerre à Ghaza était devenue un "cauchemar sans fin", relevant que l'enclave palestinienne est désormais "inhabitable", après presqu'un an d'agression sioniste génocidaire.

Lors d'une conférence de presse tenue à Genève, Lazzarini a déclaré que les Ghazaouis sont confrontés à la maladie, à la mort et à la faim, alors que "des montagnes d'ordures" et d'eaux usées remplissent les rues, et qu'ils sont désormais "piégés dans 10 % du territoire", après avoir été constamment en déplacement "à la recherche de la sécurité qu'ils n'ont jamais trouvée".

Le patron de l'UNRWA a souligné le sort des enfants – qui représentent la moitié de la population de Ghaza – alors qu'ils subissent le poids de la guerre, vivent "une expérience douloureuse, profonde et continue et perdent l'espoir d'un avenir meilleur".

Il a déclaré que lors de ses réunions avec les Etats membres à New York et à Genève, il avait demandé qu'ils fassent de l'éducation une priorité collective allant au-delà des activités permettant de sauver des vies, ajoutant que l'UNRWA avait déjà commencé il y a un mois, malgré l'environnement inhabituel et complexe, à remettre certains enfants dans un environnement d’apprentissage.

Par ailleurs, M. Lazzarini a déclaré qu’une "tragédie silencieuse" se déroulait en Cisjordanie, où les attaques sionistes avaient conduit à une destruction généralisée des infrastructures publiques, "imposant de facto une punition collective à la population".

Le Commissaire général a également évoqué avec les Etats membres "l'attaque continue contre l'Agence", notant que 223 membres du personnel de l'UNRWA ont été tués jusqu'à présent et que les deux tiers de ses installations à Ghaza ont été endommagées ou détruites.

Il a appelé les Etats membres à protéger le rôle de l'UNRWA dans la phase de transition à Ghaza, précisant que "seul l'UNRWA est capable de fournir une éducation à grande échelle à des centaines de milliers de filles et de garçons dans la bande de Ghaza".

M. Lazzarini a tenu aussi à souligner que l'UNRWA "souffre toujours d'un déficit de financement important d'ici la fin de l'année" et que les perspectives pour l'année prochaine "semblent un peu sombres car un certain nombre de donateurs ont indiqué qu'ils introduiraient un budget d'austérité à partir de 2025".