La Ligue des Etats Arabes a décidé de dépêcher une mission d'observation en Tunisie à l'occasion de l'élection présidentielle tunisienne, dont le scrutin est prévu pour le 6 octobre.

Cette décision a été prise en réponse à l'invitation de la part de Farouk Bouaskar, président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), a indiqué mardi la Ligue dans un communiqué.

La mission d'observation est composée du secrétaire général adjoint de la Ligue, Hussein Hindaoui, et de 14 membres de différentes nationalités des Etats membres.

D'après le bureau de communication de la Ligue, la mission d'observation tiendra des rencontres avec les différentes parties concernées par le processus électoral, notamment l'ISIE, "afin de prendre connaissance des efforts déployés pour organiser cet enjeu électoral important".

Un communiqué préliminaire sera publié à l'issue du scrutin, incluant les premières observations sur le processus électoral, et un rapport final devrait être élaboré et adressé au secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, contenant des observations détaillées de la mission ainsi que des recommandations pouvant contribuer à améliorer les futures échéances électorales, d'autant plus que ce rapport final sera envoyé aux parties tunisiennes concernées.