Une caravane de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus, ciblant les femmes dans les zones éloignées, a été lancée, mercredi, devant l'établissement hospitalier spécialisé mère et enfant « Belbouri Rahma » de Mascara, at-on constater.

Initiée par la direction de la Santé et de la population, à l'occasion du mois "Octobre rose" de prévention et de lutte contre le cancer du sein, dont le coup d'envoi a été donné par les autorités de wilaya, cette caravane sillonnera plusieurs centres ruraux, où les activités programmées dans ce cadre concernent des rencontres de proximité ciblant les femmes rurales, en leur fournissant des explications sur la manière d'effectuer un dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.

Ces actions de dépistage sont programmées tout au long du mois d'octobre, avec un accompagnement psychologique nécessaire en faveur des femmes qui résident dans les zones éloignées atteintes de cette maladie et l'orientation des femmes soupçonnées d'être touchées par cette pathologie à l 'établissement public hospitalier et de santé de proximité pour un traitement approfondi, grâce à la mammographie, a souligné à l'APS le directeur de la santé et de la population (DSP), Cheikh Benyakhou.

Par ailleurs, un certain nombre de femmes guéries du cancer du sein et du col de l'utérus seront également impliquées dans cette opération, selon le même responsable.

Parallèlement au lancement de cette caravane, des portes ouvertes sur la prévention du cancer du sein ont été organisées au siège de l'APW de Mascara, portant sur la distribution d'affiches et de dépliants de sensibilisation, ainsi que des stands d'associations à caractère social.