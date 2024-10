Des experts dans le domaine agricole ont souligné, lundi à Alger, l'importance d'intégrer les nouvelles technologies et de s'appuyer sur l'innovation, en vue d'augmenter le rendement des activités agricoles.

Lors d'une journée d'études organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la vulgarisation agricole, ces experts ont insisté sur la nécessité d'investir dans les projets innovants et durables, affirmant que l'agriculture conventionnelle est désormais incapable de faire face aux défis actuels, face à la demande croissante.

A ce titre, le membre de la Commission nationale de labellisation des startups et projets innovants du MECSM, Karim Brouri a indiqué que l'adaptation aux transformations technologiques actuelles est à même de réaliser les objectifs tracés relatifs à l'augmentation du rendement du secteur agricole dans différentes filières, relevant que les différents essais réalisés dans le monde sur l'intégration de l'innovation dans le processus de production, notamment à travers la réunion des conditions favorables à la croissance des plantes, à l'irrigation et à la récolte, ainsi que tout ce qui a trait au conditionnement et au stockage, ont donné "des résultats satisfaisants".

Pour M. Brouri, les projets innovants des jeunes permettront "une réponse adéquate aux problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs tout au long de ce processus, en œuvrant à trouver des solutions plus efficientes".

Ainsi, il est nécessaire d'"investir dans l'élément humain créateur de richesses et qui s'appuie essentiellement sur l'innovation, la mécanisation et les nouvelles technologies, en concrétisation du concept de l'agriculture technologique AgriTech 4.0".

L'irrigation figure parmi les axes nécessitant l'intensification des efforts de l'innovation, selon le Professeur à l'Ecole supérieure d'Agronomie (ENSA), Brahim Mouhouche qui a mis l'accent sur l'importance d'exploiter les eaux usées comme outil de lutte contre le problème de rareté de l'eau.

Selon M. Mouhouche, les utilisations des eaux usées sont multiples, notamment dans l'irrigation agricole, le refroidissement des différentes machines, la lutte contre les feux de forêts et l'irrigation des espaces verts et des espaces de loisirs.

Actuellement, environ 5 à 10 % des eaux usées, sur un total de près de 1,5 milliard de mètres cubes, sont réutilisées.

Cependant, l'Algérie a la capacité de réutiliser près d'un (1) milliard de mètres cubes de ces eaux, ce qui permettrait d'irriguer entre 2.500 et 3.000 hectares de terres agricoles.

De son côté, l'expert agricole Lakfel Ibrahim a souligné l'importance des serres multi-chapelles, qui représentent un outil servant à cultiver divers légumes avec un "rendement élevé".

Grâce à la technologie de contrôle à distance de ces serres, programmées pour maintenir des températures adaptées à la croissance de certaines plantes (selon les saisons et les périodes), ainsi qu'à la possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse et l'humidité, cette technique pourrait améliorer la productivité des terres agricoles et garantir une disponibilité de produits variés tout au long de l'année.

Pour sa part, l’ingénieur à la Direction de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya d'Alger, Hamza Sahraoui, a mis en avant l'importance de l'intégration de l'aquaculture dans l'agriculture, permettant ainsi d'exploiter les bassins d'irrigation pour l'élevage de poissons d'eau douce et d'utiliser les eaux comme engrais naturels.

Cette journée d'études s'inscrit dans le cadre de la 31e édition de la Journée nationale de la vulgarisation agricole, organisée cette année sous le thème "Entrepreneuriat et recherche: pour une agriculture efficace", en présence de responsables de la wilaya d'Alger, de représentants de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), ainsi que de représentants d'instituts techniques et d'entreprises économiques.