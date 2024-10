Les manifestations d’information mises sur pied, mardi à travers les wilayas du Sud du pays, à l’occasion de la 31e édition de la journée nationale de la vulgarisation agricole ont inclus des aspects liés au développement de l’agriculture saharienne, notamment les cultures stratégiques.

L’exposition de produits agricoles organisée au niveau du siège de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Ouargla a été une opportunité pour mettre en avant le développement qu’a connu la production des céréales, toutes variétés confondues, dans la wilaya ces dernières années.

Une superficie de 5.802 hectares a été consacrée à la céréaliculture dans cette wilaya du Sud-est au titre de la saison agricole 2023-2024, tandis que la campagne moisson-battage s’est soldée par une production céréalière de 222.167 quintaux, selon les données de la DSA.

Compte tenu de l’intérêt croissant des pouvoirs publics pour le développement de la céréaliculture dans la région, la superficie dédiée à cette filière stratégique sera cependant augmentée pour atteindre les 7.560 hectares dans le cadre de la nouvelle saison agricole (2024-2025), a-t-on ajouté de même source.

A El-Méniaâ, l’événement a été ponctué par l’organisation d’une exposition à la salle omnisports avec la participation de plus de 35 exposants dont des agriculteurs et producteurs des semences et engrais, a fait savoir le directeur local du secteur, Mosbah Youcef.

Quant à la wilaya de Touggourt, une centaine d’exposants ont participé à une activité similaire tenue à l’institut national spécialisé de formation professionnelle "Chahid Houcine Merkhoufi", à la même occasion.

Il s’est agi d’un espace regroupant des exposants activant dans différentes filières, à l’instar de la culture du palmier dattier, l’apiculture, la pisciculture, ainsi que la filière lait y compris la fabrication de fromage.

La célébration de la journée nationale de la vulgarisation agricole placée cette année sous le slogan "Entrepreneuriat et recherche : pour une agriculture efficace" a été marquée également par la remise des décisions d’octroi du soutien et des distinctions aux agents ayant pris part à l’opération de recensement général de l'agriculture.