Les participants au deuxième jour du colloque national sur " L’approche du Saint Coran dans la moralisation de la vie publique ", ont souligné, mardi à Tlemcen, l'importance du Saint Coran dans l'instauration de la morale dans la société dans divers domaines.

I’Imam Mustapha Adjradi de la wilaya de Béchar a indiqué, lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des activités de la 26ème édition de la Semaine nationale du Saint Coran, que " la nation a besoin d’adopter la morale du prophète Mohamed (QSSSL), notant que " la corruption des mœurs conduit à l'effondrement des sociétés et que les préceptes du Prophète (QSSSL) appellent aux bonnes mœurs.

De son côté, Boumediene Didani, de la Direction des Affaires religieuses et des Wakf de la wilaya de Saïda, a souligné que " l'un des plus grands avantages de la religion islamique est qu'elle repose sur l'abandon des corruptions, la préservation des intérêts des gens et œuvrer à les réaliser, en plus de préserver la bonne morale, en veillant à les inculquer dans la société ".

Pour sa part, le Sous-directeur chargé de l'amélioration du niveau et de l'actualisation des informations au ministère des Affaires religieuses et des Wakf, Bilal Saidani, a souligné, lors de cette rencontre, que " la Charia islamique a combattu de nombreux phénomènes liés à l’argent, comme l’usure, la corruption, l’abus de pouvoirs ( ), qui constituent un risque pour le développement, l’économie et le capital, et a dessiné des frontières aux transactions des fonds pour préserver la pérennité de la morale dans les transactions financières entre les membres de la société".

Au programme du troisième jour de cette rencontre, plusieurs interventions seront animées sur la diffusion des valeurs de la morale à travers les institutions religieuses, le legs d’éthique culturelle algérienne, le rôle de l’institution culturelle à moraliser la vie publique à la lumière des mutations numériques, l’intelligence artificielle et autres.