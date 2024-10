Une convention a été signée, mardi à Alger, entre l'Université d'Alger 1 Benyoucef-Benkhedda et l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), dans le cadre du partenariat entre le secteur académique et le monde de l'entrepreneuriat.

Cette convention a été signée par le recteur de l'Université d'Alger 1, Fares Mokhtari, et la Directrice de wilaya de l'ANADE, Hanane Bouhafs.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Mokhtari a indiqué que cette convention "vise à prendre en charge les étudiants qui rejoignent le centre de développement de l'entrepreneuriat au niveau de l'Université et à accompagner les porteurs de projets par l'ANADE".

En vertu de cette convention, l'Université d'Alger 1 mettra à disposition les moyens pédagogiques et procédera au lancement d'un site web dédié aux activités du centre de développement de l'entrepreneuriat, a ajouté le même responsable.

De son côté, Mme Bouhafs a précisé que sa direction accueillera les étudiants stagiaires pour la préparation de leur mémoire de Master et s'engage à accompagner les étudiants porteurs de projets innovants durant leur cursus universitaire et en post-graduation, ajoutant qu'ils bénéficieront d'une formation sur les modalités de création et de gestion d'une entreprise.