La huitième édition de la pêche en surfcasting aura lieu les 24 et 25 octobre à la plage de Marsa Ben M'hidi à Tlemcen, a-t-on appris, mercredi, auprès des organisateurs.

Cette compétition de pêche en surfcasting de deux jours, organisée par l'association de pêche sportive de la wilaya de Tlemcen, en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports locale, verra la participation de plus de 90 compétiteurs représentants quinze wilayas du pays.

Les concurrents seront répartis sur neuf secteurs au bord de la mer et au large, comptant le même nombre de postes numérotés que les autres.

Cette 8ème édition "Jeter dans la vague", qui regroupera chaque mois d'octobre la crème des pêcheurs en surfcasting d'Algérie, avec une technique qui consiste à lancer l'hameçon avec un appât naturel, le plus loin possible, en utilisent des appâts aussi soignés pour avoir de meilleurs résultats, dans le cadre d'un règlement qui doit être respecté.

Cette compétition prévoit le déroulement de deux manches de 5 heures, programmées jeudi et vendredi, à l'issue desquelles celui qui totalise le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur.

L'objectif, selon le président de l'Association de pêche sportive de Tlemcen, M. Yazid Toufik, est la promotion et la vulgarisation de la pêche sportive en Algérie. "Ces rassemblements sont, avant tout, des moments conviviaux où la bonne humeur règne. Ceci dit, l'aspect compétition, dans un esprit loyal, reste présent. Chaque équipe opte pour la stratégie qu'elle estime la plus opportune, afin de figurer le plus haut possible dans le classement final", a-t-il souligné.

Ce rendez-vous sportif de pêche à la canne est destine à faire connaître également le potentiel aquatique dont recèle le littoral de Marsa Ben M'hidi et à sensibiliser autour de l'impératif de la préservation de la biodiversité marine et de la promotion d'une pêche responsable et respectueuse de l'environnement.