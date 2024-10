Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tébessa ont démantelé un réseau criminel activant dans la contrebande et le trafic illicite des psychotropes d'origine étrangère et saisi plus de 31.000 comprimés psychotropes, a indiqué mardi un communiqué de ces services.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tous types confondus, notamment ce qui constitue une menace pour la sécurité et la santé des citoyens, les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie Nationale de la wilaya de Tébessa, représentées par la Brigade d'investigation et la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bir El Ater, ainsi que de la Section de la sécurité routière de Negrine ont enregistré deux affaires distinctes qui ont permis de démanteler un réseau criminel activant dans le domaine de la contrebande et du trafic illicite des psychotropes qui menacent la santé publique, et de saisir une quantité importante de ces substances, selon la même source.

Cette opération a été menée sur la base "d'une exploitation optimale des informations et d'une bonne coordination entre toutes les unités actives sur le terrain, et ce à travers un plan d'action bien ficelé, en plaçant des dispositifs de sécurité fixes et mobiles sur la RN 16 au niveau du tronçon reliant les wilayas de Tébessa et d'El Oued".

Cette opération s'est soldée par la saisie de "31.452 comprimés psychotropes de type prégabaline 300 mg, de deux véhicules touristiques, d'un montant de 170.000 DA, et de cinq (05) téléphones portables", ainsi que l'arrestation de trois (03) suspects".

Après parachèvement des procédures légales, les suspects seront présentés devant les instances judiciaires", conclut le communiqué.