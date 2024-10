Plus de 150 participants, entre représentants d’organismes publics, de partenaires économiques et de professionnels du monde agricole et rural, ont pris part à la foire des produits agricoles organisée mardi à Djelfa, à l'occasion de la Journée nationale de la vulgarisation agricole (1 octobre).

Cette manifestation, abritée par l'Institut technologique spécialisé en agriculture pastorale, a constitué une opportunité pour nombre de participants pour exposer et faire connaitre leurs produits agricoles, qui ont fait de Djelfa un pôle agricole par excellence dans plusieurs filières.

Entre autres produits exposés faisant la fierté de la région, notamment dans le domaine des cultures stratégiques, les céréales, mais aussi les olives, les légumes, les fruits, et les viandes blanche et rouge.

Le chargé de la vulgarisation agricole à la direction de services agricoles (DSA), l'ingénieur agricole Said Said, a souligné la forte participation d’operateurs spécialisés dans l’industrie de la transformation, outre des représentants de l'incubateur d'entreprises de l'université Ziane Achour, connu pour sa contribution efficiente dans la réalisation d’expériences concluantes dans le domaine agricole.