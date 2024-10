Le Moudjahid et ancien diplomate, feu Khaldi Hasnaoui, décédé à l'âge de 86 ans, a été inhumé, mardi à Alger au cimetière d'El Alia.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a prononcé une oraison funèbre dans laquelle il a affirmé que le commandant à la retraite, le moudjahid et membre de l'Armée de libération nationale (ALN), feu Khaldi Hasnaoui "était l'un des symboles de l'Algérie, enfant de la génération de la glorieuse guerre de Novembre, qui a endossé la responsabilité nationale et s'est sacrifié pour la liberté et l'indépendance".

Le ministre a rappelé "le parcours du défunt après avoir rejoint les rangs de l'ALN à seulement 17 ans, où il s'est distingué par sa bravoure et son altruisme. Il faisait partie des hommes qui se sont révoltés contre l'injustice et la tyrannie face aux armées des forces d'occupation, en contribuant à l'approvisionnement de la révolution par les armes et les matériels avec détermination et persévérance. Lui et ses compagnons d'armes ont fait preuve de bravoure jusqu'à ce qu'ils obtiennent la liberté par la force".

Le parcours du défunt au sein des rangs de l'ALN "lui a permis de se forger une expérience militaire pour continuer avec loyauté à servir le pays au sein de l'Armée nationale populaire (ANP) où il a occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau des 2e, 3e et 5e Régions militaires, remplissant ainsi ses missions avec brio jusqu'à sa retraite, en sus de ses fonctions d'ambassadeur d'Algérie dans plusieurs capitales du monde", a ajouté M. Rebiga.