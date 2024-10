Les enfants qui souffrent d'épilepsie doivent faire face à un risque accru de souffrir de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Ce n'est pas la première fois que des scientifiques trouvent un lien entre épilepsie et TDAH (trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité). Mais cette nouvelle étude peut être remarquée en raison de son très grand nombre de participants (près d'un million de personnes) et de sa durée (22 ans).

Cette étude a concerné un millier d'enfants nés au Danemark entre 1990 et 2007 et qui ont été suivis jusqu'en 2012. Les chercheurs ont découvert que les enfants qui étaient épileptiques avaient trois fois plus de risques de souffrir aussi de TDAH par rapport aux enfants non-épileptiques. Ils ont également mis en évidence une augmentation du TDAH d'environ 30% chez les enfants ayant fait des convulsions dues à la fièvre.

"Le lien entre ces deux pathologies n'est pas surprenant" souligne le Dr Josiane Lajoie neuro-pédiatre à l'hôpital de Langone à New-York (Etats-Unis). "Elles trouvent toutes deux leur origine dans le système nerveux central".

Mais si les chercheurs ont découvert un lien entre les deux maladies, ils n'ont pas pu prouver qu'il y aurait un lien de cause à effet.