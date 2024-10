Etre épileptique ou avoir un proche parent atteint d'épilepsie augmenterait les risques de développer

un trouble du spectre autistique.

Existe-t-il un lien entre l'autisme et l'épilepsie ? Des chercheurs en pédiatrie et en neurosciences de l'Institut Karolinska et de l'université d'Örebro (Suède) se sont intéressés à cette question. Selon eux, un lien génétique pourrait exister entre ces deux troubles. Ils publient le résultat de leur recherche dans le journal Neurology.

UN RISQUE ACCRU D'AUTISME CHEZ LES ÉPILEPTIQUES ET CHEZ LEURS ENFANTS

Pour leur recherche, les scientifiques ont analysé le risque de développer un trouble du spectre autistiquechez les personnes épileptiques ou dont les proches au premier degré (enfants, parents, frères et sœurs) sont épileptiques.

Ils se sont appuyés sur le registre médical des patients suédois.

Ils y ont identifié 85 201 individus épileptiques et ont aussi examiné l'état de santé de leurs frères et sœurs (80 511 personnes) et de leurs enfants (98 534 personnes).

Pendant le temps de l'étude, 1,6% des sujets épileptiques suivis (soit 1 381 personnes) ont été diagnostiquées comme présentant des troubles du spectre autistique contre seulement 0,2% des sujets contrôles, non épileptiques (700 personnes). Les chercheurs en ont déduit que les personnes atteintes d'épilepsie présentent un risque plus élevé de développer des troubles du spectre autistiques que les autres participants.

Le risque le plus accru concerne les patients dont le diagnostic de l'épilepsie est survenu pendant l'enfance.

Par ailleurs, les frères et sœurs ainsi que les enfants des patients épileptiques présentent un risque augmenté d'autisme, particulièrement pour les enfants dont le parent épileptique est la mère.

VERS UN TRAITEMENT COMMUN

À L'ÉPILEPSIE ET AUX TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE ?

Les personnes épileptiques sont donc plus à risque de développer un trouble du spectre autistique, ce qui suggère l'existence de causes et de facteurs communs à ces deux pathologies, selon les chercheurs. "Le but est d'en apprendre plus sur le lien entre ces deux maladies pour pouvoir développer des traitements qui les cibleront toutes les deux" souligne Heléne Sundelin, auteure principale de l'étude, dans un communiqué du site Neuroscience News. En mars dernier, une étude publiée dans le British Journal of psychiatry appuyait l'hypothèse d'un lien entre ces deux maladies en montrant que l'épilepsie faisait partie des causes fréquentes de décès prématurés chez les personnes souffrant d'autisme.