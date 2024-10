Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youcef Cherfa, a révélé hier à Sétif qu'une surface agricole globale de 3 069 millions d'hectares a été réservée à la culture des céréales au titre de la saison agricole 2024-2025.

Président du coup d'envoi de la campagne des travaux-semailles de la nouvelle saison agricole à l'exploitation agricole collective « Koreichi El Amri » au chef-lieu de wilaya, M. Cherfa a indiqué que cette superficie a été déterminée sur la base des contrats d'engagement passés entre l'administration centrale du ministère de tutelle et l'ensemble des acteurs au niveau local, précisant que 1 069 millions d'hectares seront consacrés au blé dur et 1 017 millions d'hectares à l'orge avec la fourniture de 4,2 des millions de quintaux de semences certifiées, une quantité, at-il ajouté, qui répondent à la demande de l'actuelle campagne des travaux-semailles.

Le défi de cette campagne consiste à "faire de 2025 la dernière année d'importation du blé dur et de 2026 la dernière année d'importation de l'orge et ce, en application des engagements du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune". , a affirmé le ministre compétent que "jusqu'à présent, 840.000 hectares ont été travaillés à l'échelle nationale en prévision de l'étape des emblavures qui a commencé cette saison en date du 1er octobre".

M. Cherfa a souligné que des superficies considérables ont été dédiées à la céréaliculture dans les wilayas du Sud du pays par des investisseurs algériens ou en partenariat avec des étrangers pour assurer la concrétisation de l'engagement du président de la République d'augmenter les surfaces irriguées de 1 million d'hectares qui s'ajouteront aux 1,6 million d'hectares irrigués à l'échelle nationale.

Lors de sa visite à l'exposition tenue à l'occasion au niveau de cette exploitation agricole à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la vulgarisation agricole (1 octobre), le ministre a insisté sur la nécessité d'accorder toutes les facilités et d'assurer l'accompagnement technique nécessaire aux céréaliculteurs et de respecter l'itinéraire technique pour améliorer le rendement à l'hectare, assurant que toutes les dispositions ont été mises en place pour garantir le succès de la campagne des travaux-semailles et atteindre les objectifs tracés, notamment celui d'assurer l'autosuffisance en blé dur et en orge.