Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a reçu, mardi au Palais du gouvernement, une délégation de la République du Niger, conduite par le ministre du Pétrole, M. Sahabi Oumarou, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, le ministre nigérien "a d'abord transmis les salutations fraternelles du président nigérien, M. Abdourahamane Tiani, à son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à qui il a renouvelé ses chaleureuses félicitations pour sa réélection méritée pour un second mandat", précise la même source.

Les deux parties ont évoqué "la situation régionale actuelle, notamment au Sahel", saluant, par ailleurs, "les relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays frères, qui connaissent une dynamique exceptionnelle grâce à l'intérêt particulier que les deux dirigeants des deux pays accordent au renforcement continu des relations historiques liant les deux pays frères".

Concernant la coopération bilatérale, le ministre nigérien a exprimé "sa grande satisfaction" quant aux résultats de sa visite, qui fait suite à celle effectuée par le Premier ministre nigérien, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, en Algérie en août dernier, saluant la qualité de ses entretiens avec les responsables algériens en vue de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur des hydrocarbures, La rencontre a permis également d'évoquer le lancement de la réalisation du projet "Kafra" après la finalisation des plans et des programmes d'action y afférent, ainsi que le renforcement des capacités à travers la formation et la valorisation de l'expérience algérienne dans le domaine des hydrocarbures, notamment le raffinage du pétrole. Il a été question également de l'importance du projet du gazoduc transsaharien tripartite, en soulignant "son caractère stratégique et son rôle essentiel dans le renforcement de l'intégration régionale, ainsi que la nécessité de poursuivre les réunions de coordination pour accélérer sa concrétisation, et en convenant de tenir une réunion tripartite en Algérie avant la fin de l'année en cours, en coordination avec toutes les parties concernées.