Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a affirmé, mardi à Alger, que la Centrale syndicale soutenait fortement l'initiative de dialogue national annoncée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de préserver l'intérêt supérieur du pays.

Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre syndicale qu'il a présidée à la Maison du Peuple, à l'occasion de la rentrée sociale, M. Takdjout a précisé que "l'UGTA, qui repose sur la culture du dialogue, soutient fortement l'initiative de dialogue annoncée par le président de la République", ajoutant que la Centrale syndicale "répond favorablement à cet appel afin de préserver l'intérêt supérieur du pays et celui du peuple algérien". Après avoir insisté sur "la nécessité de généraliser la culture du dialogue et de bannir la violence au sein de la société", il a réaffirmé "l'adhésion et le soutien de l'UGTA au programme du président de la République, notamment s'agissant du volet social et du développement de l'économie nationale".

M. Takdjout a, par ailleurs, souligné l'importance de la formation des syndicalistes, précisant que "l'UGTA a récemment formé près de 2.700 syndicalistes et entend atteindre 20.000 syndicalistes formés".