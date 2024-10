Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, M. Georg Felsheim, a souligné lundi à Alger la disponibilité de son pays à renforcer sa coopération avec l'Algérie dans tous les domaines.

Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Felsheim a indiqué que l'Allemagne est disposée à renforcer sa coopération avec l'Algérie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, citant plus particulièrement l'hydrogène vert.

A cet effet, les deux pays "vont intensifier leurs efforts pour le projet-phare d'un corridor-sud partant de l'Algérie vers l'Allemagne traversant trois pays partenaires".

Rappelant à cette occasion que l'Algérie et l'Allemagne entretiennent des "relations étroites, solides et amicales de longue date", M. Felsheim a indiqué avoir évoqué avec le président de la République les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que "la riche coopération culturelle et linguistique qui rapproche au quotidien les jeunes des deux pays", en plus de l'examen de diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun.