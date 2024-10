Le nouvel ambassadeur de la République du Mozambique en Algérie, M. Antonio Augusto Eduardo Namburete, a affirmé, lundi, que les relations excellentes entre les deux pays reposaient sur des valeurs et des principes communs dont le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le soutien à la lutte des peuples pour leur autodétermination.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créances au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'ambassadeur a indiqué que la coopération entre les deux pays était "enracinée et fondée sur des valeurs et des principes communs, dont la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, ainsi que le soutien aux peuples dans leur lutte pour l'indépendance et l'autodétermination".

Après avoir qualifié les relations politiques et diplomatiques entre l'Algérie et son pays d'"excellentes", le diplomate a exprimé son souhait d'explorer "de nouvelles perspectives de coopération bilatérale".

Il a rappelé la visite du président mozambicain, Filipe Nyusi, en Algérie, ayant été couronnée par la signature de plusieurs accords, estimant que cela constituait "une preuve claire de l'engagement du Mozambique à hisser les relations diplomatiques, politiques et de coopération économique et culturelle avec l'Algérie aux plus hauts niveaux".

L'ambassadeur a également salué la dynamique que connait l'Algérie en matière de développement socioéconomique, grâce, a-t-il dit, à "la direction judicieuse du président de la République et sa vision éclairée pour une Algérie nouvelle, notamment en offrant de grandes opportunités aux femmes et aux jeunes".

Par ailleurs, il a transmis les salutations du président mozambicain au président de la République, lui réitérant ses félicitations pour sa réélection pour un second mandat présidentiel ainsi que le soutien dont il jouit en Algérie et à l'étranger.