L'entraineur de l'ASO Chlef, Samir Zaoui, a écopé d'une suspension d'un mois ferme avec interdiction du terrain et de vestiaires, suite à son expulsion lors du match face au Paradou AC (défaite 2-0) disputé le 21 septembre comptant pour la 1ère journée de la Ligue 1 Mobilis, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

"Exclu pour contestation répétée suivi de propos portant atteinte à la dignité et à l'honneur, l'entraîneur de l'ASO Chlef, Samir Zaoui, a écopé d'une sanction d'un mois de suspension ferme (interdiction du terrain et de vestiaires) plus 100.000 DA d'amende" a indiqué la LFP dans un communiqué.

Dans une autre affaire, la commission disciplinaire a convoqué le Directeur Général de la JS Saoura et le chargé des médias de la même équipe, pour une audition suite à des déclarations aux médias. "La commission de discipline a procédé à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du Directeur général JS Saoura et le chargé de média JSS et qui seront convoqués pour une audition le 7 octobre (11h00) au siège de la Ligue, suite à des déclarations aux médias" a ajouté la même source.

Par ailleurs, la commission de discipline a suspendu le joueur du Paradou AC, Ahmed Ait Abdesslem deux matchs, après son expulsion "pour faute grave" face au MC Alger (1-1) lors du match disputé vendredi dernier pour la 2e journée du championnat. Lyamine Boughrara, entraineur du NC Magra, Nabil Maaloul, entraineur de l'USM Alger, Khadraoui Hamza préparateur physique de la JS Saoura, ont écopé d'une amende de 100.000 DA, pour contestation de décision. Le CR Belouizdad, l'ES Sétif, MC El-Bayadh, l'US Biskra, la JS Kabylie et l'ASO Chlef ont écopé d'amendes pour "utilisation et jets de fumigènes sur le terrain" et "mauvaise conduite".