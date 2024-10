Le défenseur international algérien d'Al-Sadd SC (Div.1 qatarie de football) Youcef Atal, a contracté une blessure à la cuisse droite, lors de la réception des Iraniens d'Esteghlal FC (2-0) lundi soir à Doha, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions d'Asie.

Titularisé par l'entraîneur espagnol Félix Sanchez Bas, Atal s'est arrêté subitement au moment d'une accélération, tout en tenant sa cuisse droite. Il a cédé sa place au bout de 24 minutes de jeu. Non épargné par les blessures depuis le début de sa carrière professionnelle, le latéral droite algérien est incertain pour la double confrontation face au Togo, les 10 et 14 octobre, comptant pour les 3e et 4e journées (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2024.

Atal avait pris a pris part avec la sélection algérienne aux deux premières journées des qualifications de la CAN-2025, disputées en septembre courant : à domicile face à la Guinée-équatoriale (2-0) et en déplacement face au Libéria (3-0). Atal (28 ans) a rejoint le club qatari durant l'intersaison pour un contrat de deux saisons, en provenance de la formation turque d'Adana Demirspor, avec laquelle il a évolué lors de la seconde partie du précédent exercice 2023-2024. Avant d'atterrir en Turquie, l'ancien sociétaire du Paradou AC (Ligue 1/ Algérie) a passé 5 saisons et demie avec Nice, pour un bilan de 115 matchs disputés et 12 buts inscrits.