Trois clubs algériens de sport subaquatique prendront part aux épreuves de la première Coupe du monde des clubs de tir sur cibles subaquatiques, prévue du 17 au 19 octobre à la piscine olympique de Rades en Tunisie, a-t-on appris auprès de la Fédération algériennes de Sauvetage, de Secourisme et des Activités Subaquatiques.

Il s'agit des clubs Sidi Moussa d'Oran, les Camarades subaquatique de Chettia de Chlef et ceux de Rowad Mitidja de Blida, qui ont confirmé leur participation. Cette compétition internationale de trois jours, organisée par la Fédération tunisienne des pèches sportives sous l'égide de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), verra la participation des clubs de 22 nations . L'objectif des trois clubs algériens sera de bien représenter les couleurs nationales pendant cette compétition, en obtenant le meilleur résultat possible et de gagner en expérience, selon la même source.

Le programme de cette première édition de la Coupe du monde prévoit le déroulement des épreuves de tir de précision, biathlon, super biathlon et le relais. Le tir sur cible subaquatique est un sport de tir pratiqué en apnée dans une piscine, avec une arbalète de chasse sous-marine.

Pour rappel, le club Sidi Moussa d’Oran, avait pris part, l'année dernière, à l'Open international de tir sur cible subaquatique qui s'est déroulé en Normandie (France), avec une moisson de trois médailles (1 en or et deux bronze).