Ayoub Benlaribi, Oussama Abdelhak Hezil et Abdeslam Belbelhout, les trois judokas algériens engagés dans les Championnats du monde 2024 de la catégorie juniors, sont fixés sur leurs adversaires dans cette compétition depuis mardi matin, à l'issue du tirage au sort qui a été effectué par les organisateurs à Douchanbé (Tadjikistan).

Exempté au 1er tour, Ayoub Benlaribi affrontera au second de la poule (B) des moins de 66 kilos, l'Ouzbek Zamohshari Bekmurodov, également exempté au 1er tour. Idem pour Oussama Abdelhak Hezil, qui a été versé dans la poule (C) des moins de 66 kilos, où il a été exempté du premier tour. Il débutera donc directement au deuxième, contre le vainqueur du duel qui mettra aux prises l'indien Rohit Basir Majgul et le Japonais Shuntaro Fukuchi.

Enfin, Abdeslam Belbelhout a été versé dans la Poule (A) des moins de 73 kilos où il débutera au premier tour, contre l'Australien Kohsei Toyoshima. La compétition prévue du 2 au 5 octobre à Douchanbé (Tadjikistan) drainera la participation 531 judokas (290 messieurs et 241 dames), représentant 67 pays des cinq continents.

Avant leur départ, les trois représentants algériens ont affirmé avoir bien préparé cet évènement et avec la ferme intension d'y réussir un bon parcours. Les grandes nations de judo, comme le Japon, la France et le Brésil ont engagé 18 judokas chacune, alors que certains pays ne participeront qu'avec un seul athlète.