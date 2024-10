Dix (10) œuvres cinématographiques algériennes participeront à la 12ème édition du Festival international d'Oran du film arabe (FIOFA) parmi plus de 60 films programmés pour cet événement cinématographique, qui sera ouvert, vendredi prochain dans la capitale de l'Ouest du pays, a-t-on appris du commissariat de cette manifestation.

Dans le cadre du concours officiel, 8 films algériens sur 43 films arabes seront en lice dans les catégories long métrage, court métrage et documentaire pour décrocher le prix du Wihr en or, argent et bronze, selon le dépliant du festival.

Parmi ces productions cinématographiques algériennes figurent le film "Terre de vengeance" du réalisateur Anis Djaad, "Deux hommes, un destin" de Mustapha Ouzgoun, dans la catégorie longs métrages, "Moussa, le dernier bibliothécaire d'Oran" de Hadj Mohamed Fitas et "Zinet, Alger, le bonheur" du réalisateur Mohamed Latrache entre dans la catégorie des longs métrages documentaires, selon le même dépliant.

Dans la catégorie des courts métrages, le film "La Balle" de Malek Saifi et le film "El Karar" (décision) du metteur en scène Abdallah Nemiche seront en lice, alors que dans la catégorie documentaires, il y a lieu de citer "Tahtouh" de Mohamed Ouali, "Boualem Smaa Koulech" des réalisateurs Aziz Boukrouni et Khaled Bounab, a-t-on ajouté.

En hors compétitions du Festival, qui se poursuivra jusqu'au 10 octobre courant, deux films sont programmés dans catégorie documentaires d'Oran, à savoir "Boudjemâa et la maison du cinéma" du réalisateur Mohamed Latrache et "Takbalni" du réalisateur Iliès Boukhemoucha.

Le film algérien "Aïn Lahdjar", réalisé par Lotfi Bouchouchi, ouvrira la soirée de la 12ème édition du Festival international du film arabe d'Oran. Deux autres films sont programmés dans les catégories "Tapis Rouge" et "les classiques d'Oran", dans le cadre des activités de cet événement cinématographique.