Une caravane médicale de sensibilisation à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein a été lancée mardi à Blida pour sillonner tout au long de ce mois d'octobre les zones reculées de la wilaya, a-t-on appris de la direction locale de la santé.

Cette caravane entre dans le cadre d'un programme spécial comportant plusieurs activités, tracé par la direction de la santé dans le cadre de la célébration d'"Octobre rose", visant à sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein pour mieux soigner la maladie, a indiqué la cheffe du service de protection de la mère et de l'enfance, Radhia Bekka.

La mission du staff médical assurant l'encadrement de cette caravane consistera à "informer les femmes résidant dans ces zones et qui ne peuvent pas se rendre dans les structures de santé sur les symptômes de cette maladie", a-t-elle expliqué.

Les médecins leur apprendront aussi comment faire une autopalpation des seins et leur passeront des examens sur place, qui seront complétés, si nécessaire, par une orientation vers des centres de radiologie pour réaliser une mammographie, selon les explications de la même responsable.

A noter, également, que la totalité des cliniques médicales et salles de soins de la wilaya organiseront à partir de ce 1er octobre et tout au long de ce mois, des portes ouvertes pour sensibiliser les femmes, notamment celles âgées de plus de 40 ans, sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, selon la même source.

Mme Bekka a fait savoir aussi que des médecins privés et des centres de radiologie, impliqués dans cette démarche de prévention, se sont portés volontaires pour réduire de 50% le tarif de l'examen mammographique.

Toujours au titre de la célébration d'Octobre rose, la place de la Liberté du centre-ville de Blida a abrité une campagne de sensibilisation sur le même thème en vue d'inciter les femmes à se faire dépister et éviter les graves complications dues à la découverte tardive de cette maladie, dont la mastectomie (ablation du sein), a souligné le président du conseil médical de l'établissement public de santé de proximité (EPSP) d'Ouled Yaich, Samir Belkacemi.

"La première journée de cette initiative de trois jours, a vu une forte affluence de femmes de tous les âges, venues s'informer auprès des staffs médicaux sur tout ce qui a trait à cette maladie", a ajouté le Dr. Belkacemi.