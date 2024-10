Les inscriptions au tirage au sort pour la saison du Hadj 2025 débuteront jeudi prochain et se poursuivront jusqu'au 27 octobre, a annoncé, mardi, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans un communiqué.

"Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire porte à la connaissance de tous les citoyens et citoyennes désirant participer au tirage au sort en vue d'accomplir les rites du Hadj pour la saison 2025, que l'opération d'inscription débutera jeudi 03 octobre 2024 et se poursuivra jusqu'au dimanche 27 octobre 2024", précise le communiqué.

"Les candidats remplissant les conditions requises sont invités à entamer la procédure d'inscription, via le site électronique du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire www.interieur.gov.dz pour les citoyennes et citoyens titulaires d'un passeport biométrique (24/24h et 7/7j)", ou "en se rendant à l'APC pour les citoyens ne disposant pas de passeport biométrique afin de renseigner le formulaire mis à leur disposition au niveau des bureaux dédiés à cet effet, pendant les jours et heures ouvrables de la semaine".

A cette occasion, le ministère a appelé les candidats concernés à "veiller à fournir les informations exactes et précises avant de valider l'inscription".

Selon le communiqué, les conditions requises pour l'inscription sont comme suit: "être de nationalité algérienne, avoir 19 ans révolus le jour de l'inscription et ne pas avoir effectué le pèlerinage pendant les sept dernières années, à compter de l'année 2018, excepté pour le Mahram accompagnant une femme n'ayant pas accompli le Hadj durant les sept années précédentes".

Il est également obligatoire de renseigner le formulaire mis à la disposition du candidat au hadj outre l'obligation pour la femme âgée de moins de 45 ans d'être accompagnée d'un Mahram. La femme de plus de 45 ans peut s'inscrire avec son Mahram ou seule".

Dans le cas où la femme souhaite s'inscrire avec son Mahram, "l'opération doit se faire pour les deux via le même moyen d'inscription, le Mahram s'inscrivant en premier en introduisant le numéro d'inscription. Une fois que ses nom et prénom apparaitront, il devra valider les données. Si le siège de résidence de la femme est différent de celui du Mahram, l'inscription se fera dans la commune de résidence de ce dernier".

"Il est aussi possible pour plusieurs femmes de s'inscrire avec le même Mahram, chacune séparément, et dans la même commune de résidence du Mahram uniquement", indique le communiqué.

De même que "les candidats ne peuvent s'inscrire dans plus d'une commune. En cas de double inscription sur le réseau interne du ministère et sur Internet, il sera procédé à l'annulation de l'inscription faite par internet et au maintien de celle faite sur le réseau interne uniquement. Les inscrits doivent mentionner le nombre d'inscriptions effectuées auparavant", indique-t-on de même source.

"Les citoyennes et citoyens, ne disposant pas de passeports biométriques, et désirant s'inscrire au niveau de l'APC doivent présenter un engagement à déposer leurs dossiers pour l'obtention du passeport s'ils sont retenus au tirage au sort, et ce dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours à compter de la date de son déroulement".

"En cas de fausses déclarations, concernant notamment le nombre des précédentes participations au tirage au sort du hadj, il sera procédé à l'application des sanctions prévues dans l'article 228 du Code pénal.