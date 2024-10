Le ministre nigérien du Pétrole Sahabi Oumarou a indiqué, lundi à Oran, qu'il est en visite en Algérie pour solliciter son soutien pour le lancement de "projets énergétiques phares" dans son pays.

Il s'agit de la réalisation d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite à la raffinerie d'Arzew, accompagné du Secrétaire général du ministère de l'Energie, Abdelkrim Aouissi, du wali d'Oran, Saïd Sayoud, et des autorités locales.

"Nous comptons sur le soutien de l'Algérie, ce pays frère, pour la concrétisation de ces deux projets, qui revêtent une grande importance pour le développement du secteur énergétique au Niger", a-t-il souligné.

Le projet de la raffinerie est en cours de maturation et le Niger souhaite bénéficier de l'accompagnement de l'Algérie dans les phases de réalisation et de montage, a-t-il précisé.

Qualifiant l'Algérie de "fierté de l'Afrique", il a souligné qu'elle peut être une boussole en ce qui concerne la réalisation des infrastructures énergétiques dans les pays africains.

Pour sa part le SG du ministère de l'Energie a affirmé que la compagnie nationale Sonatrach est prête à accompagner le Niger pour le développement de ses activités de raffinage et de pétrochimie, ajoutant qu'elle est également ouverte pour étudier toute proposition d'investissement en Afrique subsaharienne où elle est déjà présente.

Le ministre du Pétrole du Niger a entamé sa visite à Oran avec une escale au siège de l'activité de liquéfaction et de séparation (LQS), où il a assisté à une présentation sur la zone industrielle d'Arzew et les différentes unités relevant du groupe Sonatrach, avant de se rendre à la société Algérienne Omanaise des fertilisants (AOA) et à la raffinerie d'Arzew, situées dans la même zone industrielle, ainsi qu’à la Sonatrach Management Academy (SMA).