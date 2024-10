Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a présidé, lundi au siège du ministère, une réunion d'évaluation des performances de la société "Tasdir", filiale de la Société algérienne des Foires et exportations "SAFEX", où il a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour promouvoir les produits nationaux sur les marchés extérieurs, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion ayant été consacrée, entre autres, à la présentation du bilan des foires permanentes des produits nationaux organisées à Nouakchott (Mauritanie) et à Dakar (Sénégal), M. Zitouni a insisté sur l'"élaboration d'une feuille de route pour la société Tasdir reposant sur une approche économique globale adaptée aux objectifs stratégiques fixés par le Président de la République".

Dans ce contexte, le ministre a mis l'accent sur "l'impératif d'améliorer la performance administrative et la qualité des prestations assurées aux partenaires locaux et internationaux", mais aussi sur la nécessité "de conjuguer les efforts de promotion pour attirer davantage de partenaires commerciaux sur les marchés mauritaniens et sénégalais", ajoute-t-on de même source.

A cette occasion, le ministre a estimé que le soutien aux produits nationaux et l'encouragement de la participation aux salons permanents constituaient un "jalon essentiel" dans la stratégie globale de développement des exportations algériennes, appelant tous les opérateurs économiques à adhérer aux salons permanents et aux activités promotionnelles à même de faire connaitre les produits algériens sur les marchés étrangers.

M. Zitouni a, en outre, exhorté, à l'adoption de stratégies médiatiques "innovantes" pour promouvoir le produit algérien à large échelle, l'objectif étant de contribuer à mettre en avant les capacités concurrentielles de la production locale.

Au terme de la réunion, le ministre a affirmé le rôle "pivot" de la société "Tasdir" dans le renforcement de la présence économique de l'Algérie au double plan régional et international, appelant à établir des partenariats stratégiques en vue d'élargir son réseau de collaboration et d'assurer davantage d'opportunités aux exposants et aux exportateurs algériens afin d'accéder à de nouveaux marchés, conclut le communiqué.