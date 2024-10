LG Electronics Algérie a organisé aujourd'hui un événement exclusif marquant une nouvelle ère d'innovation dans sa gamme de téléviseurs. Fidèle à son engagement envers ses consommateurs algériens, LG se distingue en étant la seule marque en Algérie à renouveler sa gamme chaque année. Comme à son habitude, LG dévoile cette fois-ci la gamme 2024,avec plusieurs nouveautés captivantes, notamment les modèles OLED evo, le lancement inédit des téléviseurs QNED pour la première fois en Algérie, ainsi que le programme WebOS24

Re : New Program

Cet événement a permis aux participants de découvrir les dernières avancées de LG, avec un accent particulier sur l'expérience utilisateur et la volonté de la marque de rendre la technologie plus accessible et intuitive. Les modèles OLED, QNED, NanoCell et UHD TV illustrent cette renaissance, représentant l'engagement de LG à redéfinir les standards de l'industrie tout en simplifiant la vie de ses consommateurs.

Un engagement vers l'innovation centrée sur l'utilisateur

L'événement a débuté par une introduction soulignant l'engagement de LG à placer l'expérience utilisateur au cœur de ses innovations. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects techniques, LG s'efforce constamment de développer des produits qui facilitent la vie des consommateurs en proposant des solutions simples et intuitives. Toujours à la recherche de nouvelles façons de rendre le quotidien plus facile, Cette approche est incarnée par la technologie OLED, qui continue de s'améliorer pour offrir une expérience visuelle optimisée et personnalisée. Classé meilleur OLED TV au monde, numéro 1 pour la 11ème année consécutive, le LG OLED illustre cette volonté de combiner performance et accessibilité, consolidant ainsi son leadership sur le marché des téléviseurs.

LG OLED evo : le modèle phare

Au cœur de la présentation, le LG OLED evo a été mis en avant. Disponible à partir de septembre 2024, dans des tailles de 55 et 65 pouces, il incarne la nouvelle génération d'OLED. Ce modèle, classé meilleur téléviseur OLED au monde pour la 11e année consécutive, bénéficie d'un brightness booster, qui permet au téléviseur d'être 30 % plus lumineux que les modèles précédents. Grâce à sa technologie OLED et ses pixels auto-éclairés, le LG OLED evo offre un noir parfait, un contraste infini et une qualité d'image inégalée.

Équipé du processeur Alpha 9 AI 4K Gen7, il ajuste automatiquement l'image et le son pour garantir une expérience visuelle et sonore optimisée. Ce téléviseur se distingue également par son design ultra fin, et il assure des noirs d'uneprofondeur exceptionnelle grâce à la technologie Perfect Black. La prise en charge de Dolby Vision, Dolby Atmos, et DTS garantit une expérience immersive unique.