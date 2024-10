Une délégation parlementaire slovène, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Mme Urska Klakocar Zupancic, a effectué un circuit touristique dans la wilaya de Timimoun, à la découverte des potentialités naturelles et touristiques que renferme l'Oasis-rouge, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

La visite de Mme Urska Klakocar Zupancic dans la wilaya de Timimoun s'inscrit dans le cadre de sa visite officielle de travail en Algérie et coïncide avec le lancement de la saison touristique saharienne qui connait une affluence de touristes vers le Sud en général, ont indiqué les mêmes services.

Cette tournée a permis à la délégation slovène de s'enquérir, dimanche, d'une exposition d'articles de l'artisanat, des atours de cette région du grand Sud, riche en sites touristiques et archéologiques, dont les grottes d'Ighzer et la foggara Badgha de partage des eaux dans la région d'Ouled Said, avant d'apprécier une soirée artistique dans le genre Ahellil et de la musique locale.

La wilaya de Timimoun s'attend cette saison à une forte affluence de touristes étrangers devant influer positivement sur le secteur du tourisme et le développement socio-économique de la région.