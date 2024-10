L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian, a affirmé que son pays souhaitait approfondir sa coopération avec l'Algérie et hisser le niveau du partenariat stratégique entre les deux pays.

S'exprimant lors d'une réception organisée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, l'ambassadeur a précisé que son pays souhaitait "approfondir sa coopération avec l'Algérie".

Il a en outre salué "les réformes réalisées par l'Algérie depuis 2019, à travers le renforcement des performances de l'administration, la diversification économique, l'amélioration du climat des affaires et la place retrouvée de la diplomatie algérienne".

"L'Algérie nouvelle a réalisé des progrès notables tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, qui ont été largement salués par la communauté internationale et la partie chinoise", a-t-il dit.

Le diplomate chinois a également souligné l'importance de "la mise en œuvre des importantes conclusions auxquelles sont parvenus les dirigeants des deux pays en vue d'encourager l'investissement entre les deux pays et de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, à l'instar de la numérisation, de l'industrie et de l'agriculture moderne", relevant que "tous ces efforts sont de nature à hisser le niveau du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Chine".