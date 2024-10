Le président de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS), M. Abakar Walar a salué, lundi, lors de l'audience que lui a accordée le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, les efforts de l'Algérie en faveur de la sécurité et de la stabilité au Sahel africain, indique un communiqué du HCI.

Lors de cette rencontre avec le président du HCI, M. Abakar Walar, qui conduisait la délégation de la LOPIS, a adressé ses remerciements à "l'Algérie, sous la conduite du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses efforts déployés au service de la sécurité et de la stabilité au Sahel africain, lequel, a-t-il dit, demeure en besoin du soutien de l'Algérie et de ses efforts en matière de développement", précise le communiqué.

La rencontre a permis d'examiner "les voies et moyens de renforcer la coopération entre le HCI et la LOPIS et de concrétiser les projets de travail commun visant à servir les sociétés africaines, et à promouvoir la place du référent national et de l'identité africaine", ajoute le communique.

Le président de la LOPIS a mis en avant l'importance "du soutien du HCI aux projets menés par la Ligue, notamment en matière de formation des imams et de diffusion de la conscience religieuse face aux courants étrangers cherchant à déstabiliser la région du Sahel africain".

Pour sa part, le président du HCI a insisté sur l'intérêt qu'accorde l'Algérie à l'Afrique, conformément aux orientations du Président de la République, notamment au niveau du Conseil de sécurité, en sa qualité de membre non permanent, où elle plaide toujours pour la protection et le progrès de l'Afrique.

Il a exprimé "la disposition du Conseil à œuvrer en commun pour une coopération fructueuse avec les institutions islamo-africaines dans les domaines religieux et culturel à travers des projets concrets visant la protection de l'identité africaine, le renforcement du référent national et la diffusion de la sécurité sociétale et du vivre-ensemble".