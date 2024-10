L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a annoncé, lundi dans un communiqué, la mise en service de deux (2) nouvelles adresses électroniques au profit de tous les organismes publics et privés, et des personnes physiques concernées par le traitement de ce type de données, pour la prise en charge de leurs préoccupations et questions juridiques et techniques.

"L'adresse électronique: [email protected] est dédiée aux préoccupations et aux questions juridiques relatives aux dispositions de la loi 18-07, tandis que l'adresse: [email protected] est consacrée à la prise en charge des préoccupations et questions techniques liées à l'utilisation du portail numérique de l'autorité nationale", a précisé l'ANPDP.

Quant à l'adresse électronique pour communiquer avec l'autorité nationale: [email protected], "elle continuera à être utilisée notamment pour demander un rendez-vous en cas de nécessité ou pour envoyer une correspondance officielle scannée", selon la même source.

L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel a également annoncé avoir introduit sur son site web www.anpdp.dz "un nouvel espace dédié à la formation, précisant qu'elle a commencé à publier des documents explicatifs et des guides de formation relatifs à la loi 18-07 pour simplifier la compréhension de la terminologie et des procédures".

L'ANPDP a réaffirmé, à cette occasion, "sa disponibilité permanente à accompagner tous les organismes concernés par la mise en conformité du traitement de leurs données avec les dispositions de la loi 18-07, notamment l'article 12".