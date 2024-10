Sept personnes ont été tuées dimanche en Equateur, dans la province côtière de Guayas, où les gangs liés au trafic de drogue se livrent une guerre sans merci, a annoncé la police.

"Sept personnes ont été tuées", a rapporté la police de la ville de Samborondon (sud-est), tandis que les médias locaux ont fait état également d'une douzaine de blessés.

La police a indiqué que ses "unités spécialisées sont sur place pour enquêter dans le but de clarifier les causes et capturer les responsables des faits".

La ville de Samborondon se situe à environ 30 km au nord-ouest de Guayaquil, grand port sur l'océan Pacifique, dont la position est stratégique pour l'acheminement de la drogue vers les Etats-Unis et l'Europe.

Selon les médias locaux, un groupe d'individus armés de fusils a pris d'assaut un site clandestin dédié aux combats de coqs situé dans cette région agricole.

L'Equateur, autrefois l'un des pays les plus pacifiques de la région, est aujourd'hui sous le joug de bandes criminelles qui se disputent les routes du trafic de drogue.

Les tueries y sont de plus en plus fréquentes avec un taux d'homicides passé de 6 pour 100.000 habitants en 2018 à 43 pour 100.000 en 2023, selon les autorités.