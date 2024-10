Au moins six Palestiniens sont tombés en martyrs lundi dans une frappe sioniste visant le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Ghaza, selon des sources locales.

Un avion de guerre des forces d'occupation sionistes a frappé une maison dans la zone de Moufti, dans le nord du camp, détruisant totalement le bâtiment, rapportent des médias, citant des témoins.

Des sources médicales ont indiqué que la frappe aérienne avait fait six martyrs et plusieurs blessés, et que ces derniers avaient été transportés à l'hôpital.

Plus tôt à l'aube, deux Palestiniens étaient tombés en martyrs lorsque des avions de guerre sionistes ont bombardé une école abritant des personnes déplacées à l’ouest de la ville de Beit Lahia, au nord de la bande de Ghaza.

Les forces d'occupation poursuivent leur guerre génocidaire dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.615 martyrs et 96.359 blessés, dont la plupart sont des enfants et des femmes. Pendant ce temps, des milliers de personnes disparues sont toujours sous les décombres.

Les deux tiers des bâtiments dans la bande de Ghaza détruits ou endommagés (ONU)

Les deux tiers des bâtiments de la bande de Ghaza ont été détruits ou endommagés depuis le début de l'agression barbare sioniste en octobre 2023, ont annoncé lundi les Nations unies.

En mettant à jour son évaluation des dégâts, le Centre satellitaire de l'ONU (Unosat) a déclaré que les images de très haute résolution collectées les 3 et 6 septembre montraient une nette détérioration de la situation dans ce domaine.

Cette analyse "montre que les deux tiers de l'ensemble des structures de la bande de Ghaza ont subi des dommages", a souligné l'Unosat, qui est hébergé à Genève par l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (Unitar).

Ces "structures" englobent tous les types de construction.

"Ces 66% des bâtiments endommagés dans la bande de Ghaza correspondent à 163.778 structures au total", a-t-il précisé.

La précédente évaluation, qui reposait sur des images datant de début juillet, avait déterminé que 63% des "structures" de Ghaza avaient été touchées.

Selon la mise à jour, "52.564 "structures" ont été détruites, 18.913 gravement endommagées, 35.591 "probablement" endommagées et 56.710 "modérément touchées".

La ville de Ghaza a particulièrement souffert, avec 36.611 "structures" détruites, ajoute l'Unosat, dans son communiqué.

Ce centre et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont par ailleurs relevé qu'environ 68% des champs cultivés de manière permanente dans la bande de Ghaza présentaient "un déclin significatif de leur santé et de leur densité" en septembre.

L'armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.615 martyrs et 96.359 blessés, dont la plupart sont des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.

Cisjordanie occupée: au moins 45 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de dimanche à lundi, au moins 45 Palestiniens, dont des enfants et d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats de Ramallah, Beit Lehm, Salfit, El Khalil, Naplouse, Qalqilya et El-Qods, précise le communiqué, relevant que les forces les forces d'occupation continuent de mener des raids et de commettre des actes de tortures généralisés, accompagnés de passage à tabac et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotage et de destruction des maisons des Palestiniens.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 11.000, précise également la même source, notant que ce total comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, aux postes de contrôle militaires ainsi que ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage.