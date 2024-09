De nouvelles structures médicales ont été ouvertes dans les communes frontalières d'In-Guezzam et Tin-Zaouatine pour la prise en charge des cas de maladies importées, a appris dimanche l'APS auprès des services de la wilaya d'In-Guezzam.

Ces dispositions interviennent en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la prise en charge des maladies importées répandues dans certaines régions du Sud du pays.

Elles consistent en l'ouverture de deux salles de soins au niveau des communes d'In-Guezzam et de Tin-Zaouatine, en sus de l'ouverture dans la commune de Tin-Zaouatine d'un centre de traitement et de prise en charge des cas atteints de diphtérie, afin d'alléger la pression sur la polyclinique du quartier "Tenessa", au chef-lieu de la commune, a précisé la source.

Les services de la wilaya font part aussi de l'ouverture d'un point sanitaire au niveau du poste frontalier exceptionnel "Hadj Bouda" , dans la commune de Tin-Zaouatine, destiné au transit des éleveurs, par souci de dépister les cas malades, en plus de la mobilisation d'une équipe médicale pour assurer des prestations de santé au niveau du village de "Taoundert".

Entre-autres mesures prises pour circonscrire les maladies et prémunir la santé publique, il est fait état, en outre, de la mobilisation d'équipes médicales chargées de la vaccination des cas malades de la diphtérie, importée des pays limitrophes.

Cette opération a permis jusqu'ici la vaccination de 9.000 personnes au niveau des communes d'In-Guezzam et Tin-Zaouatine, a-t-on signalé de même source.

Dans le même contexte de lutte et de prévention contre le paludisme et la diphtérie, il est signalé également la mobilisation d'équipes chargées de l'éradication des eaux stagnantes et du remblaiement des lacs formés à travers les communes d'In-Guezzam et Tin-Zaouatine suite aux fortes précipitations qui se sont abattues dernièrement dans la région, en sus de la réfection et la restauration des avaloirs d'évacuation des eaux usées.

Joint au téléphone, le directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, Madjid Zidane, a affirmé à l'APS que "la situation épidémiologique est stationnaire dans la wilaya", soutenant que "les équipes médicales, appuyées par les cadres des laboratoires médicaux et le corps médical locaux, œuvrent d'arrache-pied à la prise en charge, à la faveur d'une vaste opération de vaccination, les cas malades du paludisme et de la diphtérie au niveau de la commune de Timiaouine.

L'ensemble du staff médical exerçant dans la région, certains rappelés de congé, a été réquisitionné pour appuyer les équipes sur le terrain, à l'effet de bien prendre en charge les cas malades, de circonscrire les pathologies contagieuses importées et surmonter cette situation dans la région, a indiqué M. Zidane.

Le même responsable a fait part de la distribution des aides médicales, affectées à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, aux différents établissements de santé de la wilaya.

Une équipe médicale a été dépêchée vendredi dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, à la suite de la propagation de cas atteints du paludisme, et est renforcée dimanche d'une autre mission médicale dotée de moyens nécessaires (médicaments et sérums antidiphtériques), avait annoncé le ministère de la Santé.

Une commission composée d'experts en santé publique était arrivée jeudi dans les wilayas de Tamanrasset et In-Guezzam, en plus de la mise à la disposition de ces régions de lots de médicaments et de sérums.