Les participants au 1er Colloque international sur "le rôle des technologies numériques dans la promotion du patrimoine culturel et la relance du développement touristique", dont les travaux ont pris fin lundi à Oran, ont recommandé la nécessité de renforcer le tourisme virtuel comme outil de promotion touristique, en créant des plateformes et des sites web de promotion du produit traditionnel local.

Les participants ont souligné, au terme de cette rencontre organisée deux jours durant par l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", en collaboration avec l'université de Sfax (Tunisie), la nécessité de création de plateformes et sites numériques de promotion du tourisme et fournir des applications afin de renforcer l'expérience de visites numérisées de sites et espaces du patrimoine.

Ils ont également appelé à la création de magazines nationaux de tourisme électronique soucieux de présenter diverses zones touristiques et leur patrimoine matériel et immatériel dans le cadre de leur préservation.

Dans le même cadre, les participants ont indiqué que l'emploi de diverses technologies interactives pour promouvoir les produits touristiques est devenu plus que nécessaire, en plus d'élaborer des programmes de formation dans le domaine du tourisme numérique, encadrés par des experts et spécialistes du domaine, et en mettant en œuvre une stratégie visant à adopter le tourisme numérique comme programme d'études dans les instituts et les universités.

Un appel a également été lancé pour adopter des programmes et des projets de recherche dans le cadre de formations doctorales ou de projets de recherche dans lesquels une coopération s'opère entre spécialistes du domaine technique et du patrimoine matériel, tout en recherchant des moyens de coopération entre les organismes gestionnaires du secteur touristique et les institutions des secteurs public et privé.

Les participants ont aussi insisté sur l'importance de rechercher des partenariats externes, afin de fournir les capacités nécessaires à la création d'un tourisme numérique.

A noter que plusieurs conférences ont été animées, au cours de cette rencontre, telles que "Le patrimoine culturel comme moteur du tourisme durable", "Le rôle des sites de réseaux sociaux dans la protection du patrimoine", "la promotion culturelle et la formulation de plans de conviction via les réseaux sociaux", "impact des applications de l'intelligence artificielle sur la commercialisation des services de tourisme et de voyages" et "l'intelligence artificielle comme outil de documentation du patrimoine culturel matériel, opportunités et défis".

Cette manifestation scientifique, à laquelle ont assisté des participants venus de plus de 12 universités algériennes et tunisiennes, yéménites, égyptiennes et autres, a été organisée par le Laboratoire de recherche pour l'analyse et la conception des modèles médiatiques en histoire, économie, sociologie et politique du département de l'information et de la Communication de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", en coopération avec l'Institut Supérieur d'Informatique et Multimédia de l'Université de Sfax (Tunisie), s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux institutions universitaires.