L'opération d'octroi de décisions d'aides financières allouées par l'Etat pour indemniser les familles dont les habitations ont été endommagées par les inondations, enregistrées dernièrement dans la commune de Aïn Sefra (wilaya de Nâama), a été lancée, a annoncé, lundi, le wali Lounes Bouzagza.

Le même responsable a souligné, dans une déclaration à l'APS, qu'en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur la nécessité d'accélérer l'octroi de l'aide aux personnes touchées par les récentes inondations, l'opération d'octroi des décisions d'aides financières aux personnes touchées par les inondations dans la commune d'Ain Sefra, soit 600 cas, a été lancée, sachant que ces citoyens bénéficieront d'aides financières selon le degré de nuisance fixé par l'instance technique de contrôle de construction.

Il a ajouté que 50 cas de citoyens, dont les habitations ont été gravement endommagées ou effondrées et qui ont été classées dans la catégorie rouge, ont été recensés par la commission technique compétente, soulignant qu'ils seront indemnisés, dès que les dossiers déposés par les citoyens concernés seront complétés.

Ces citoyens recevront des décisions d'octroi de nouveaux logements sociaux, après que l'opération de démolition des anciennes habitations, situées pour la plupart aux abords des oueds, sera achevée, a-t-on indiqué.

M. Bouzagza a indiqué que toutes les familles et les propriétaires de locaux, dont les équipements ou le mobilier domestique ont été endommagés suite aux inondations, seront également indemnisés.

Le wali de Nâama a évoqué les procédures liées à la gestion "optimale" des résidus de ces inondations et lutter contre leurs conséquences, avec la réalisation d'études d'expertises afin de déterminer les estimations financières des travaux, accompagnés des fiches techniques des services concernés pour financer les projets de maintenance et le renouvellement des infrastructures touchées par les inondations ayant une incidence sur les systèmes d'irrigation, de voieries et des ouvrages d'art.

Pour sa part, le directeur des travaux publics Zaoui Abdelkader a fait part du lancement des travaux d'urgence dans les communes situées au sud de la wilaya pour prendre en charge les dégâts des infrastructures routières au niveau des axes de la RN 6, Draâ Saâ, Djeniene Bourezk, Daya Kercha, chemin de Founassa, Oued Mizab et autres.