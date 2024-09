Une manifestation culturelle et de divertissement pour enfants, intitulée "Octobre El Bahdja", sera organisée le mois prochain par le Théâtre régional Tayeb Cherif Mohamed de Khemis Miliana, wilaya d'Ain Defla, à-on informé, lundi, auprès de cet établissement culturel.

Le programme de cet événement qui s'étalera tout au long du mois d'octobre, prévoit de nombreuses activités théâtrales et comiques, en plus de spectacles de magie et de séances avec des conteurs, qui seront assurés par des troupes et associations théâtrales et culturelles. de la wilaya, a indiqué à l'APS, le directeur artistique du théâtre régional, Sid Ahmed Kara Ahcene.

Les spectacles sont programmés chaque samedi à 10h et mardi à 14h, du 1er au 31 octobre, at-il ajouté, notant que le ticket d'accès au spectacle sera vendu au prix symbolique de 50 à 100 DA.

Cette manifestation, coïncidant avec la rentrée scolaire, "permettra aux enfants d'entamer l'année scolaire avec détermination et joie, afin de les encourager à travailler davantage à l'école et réussir leur parcours scolaire", a souligné le même responsable.