La chambre de l’Artisanat et des Métiers (CAM) d’Oran a lancé, dernièrement, l’opération de collecte des produits des artisans participant à la 22ème édition du prix national de l’artisanat 2024, organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a-t-on appris auprès de cette instance.

Les produits des artisans désirant prendre part au prix national de l’artisanat seront soumis au comité local pour sélectionner les meilleurs, qui seront soumis à leur tour à un comité régional au niveau de la chambre de l’Artisanat et des Métiers d'Aïn Temouchent, qui supervise 14 wilayas, a déclaré à l’APS le directeur de la CAM d’Oran, Miloud Tahar.

Les qualifications finales se tiendront à Alger, sachant que la création du prix national de l’artisanat vise à encourager et inciter les artisans à la créativité, à créer un esprit de concurrence et contribuer à préserver le patrimoine et sa valorisation, a ajouté le même responsable.

Dans ce cadre, la chambre de l’Artisanat et des Métiers d’Oran a indiqué, dans une publication, que le concours du prix national de l’artisanat est ouvert aux artisans désirant participer aux domaines de "l’argile, le gypse, le verre, les minéraux, le bois et ses dérivés, la laine, le tissu et le cuir".

L'artisan désirant participer à ce concours doit respecter les conditions requises, notamment la maitrise des techniques de fabrication, du dessin, de la forme et des couleurs, dans les améliorations finales et dans l'utilisation des matières premières, ainsi que dans les symboles et dessins utilisés dans les produits nominés pour le prix précité.