Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre est d'une extrême importance pour les deux clubs qui, en cette première journée du championnat de ligue 1 Mobilis, jouent pour deux objectifs diamétralement opposés.

Pour l'équipe visiteuse du MCA, qui vise un bon résultat à l'extérieur pour leur match surtout après leurs semis échecs la semaine dernière contre le PAC au stade Ali AMMAR dite (Ali la Pointe), la victoire est impérative pour garder intactes ses chances d'atteindre son objectif.

Le Mouloudia, qui a fait match nul lors de la précédente journée contre le PAC, les coéquipiers de Abdelaoui feront tout pour revenir de Tizi ouzou avec un résultat positif et enchaîner avec une belle opération face aux Canaris au stade Hocine Ait Ahmed. Cependant, plus facile à dire qu'à faire quand on sait que ces derniers ne jurent que par la victoire pour oublier le semi échecs contre le Paradou Athlétique , mais aussi et surtout pour espérer jouer sur les trois front cette saison, l'objectif du Mouloudia pour cette année, les discussions entre les joueurs kabyles ne tournaient ces derniers jours qu'autour de ce match et sur la nécessité de gagner les trois points de la victoire et gagner leur deuxième match de suite pour bien continuer sur la bonne voie.

Car ils ont réussi à prendre les trois points de la victoire contre l'olympique d'Akbou la semaine dernière au nouveau stade Hocine Ait Ahmed. Pour cela, les joueurs ont fourni de gros efforts et je les en remercie. Plus que la manière, c'est le résultat qui compte dans ce genre de match. Il reste cependant que le match d'aujourd'hui est une rencontre comme tous les autres, mais on fera tout pour empocher les trois points de la victoire devant notre publique. On a donc bien préparé ce match face au MCA et jouer pour réaliser un autre résultat positif », avait déclaré Benchikha à la fin du match face olympique d'Akbou.

Le coach kabyle, qui a bien préparé ce classico, attend une belle réaction de la part de ses poulains, lui qui tient à ce que ses poulains assurent à tout prix le gain du match.

Benchikha utilisera tous ses atouts

Contrairement au match de l'olympique Akbou où la JSK partageait avec un effectif amoindris, le club kabyle a récupéré, pour le match de ce après-midi, certains de ses joueurs blessés tels que Hamidi et Kanoute et bien sur la rentrée de l' ancien international Riad Boudebouz. Ce qui va permettre au coach Kabyle Abdelhak Benchikha un peu plus de solutions pour ancien ses onze d'entrée dans cette importante confrontation pour laquelle il compte utiliser toutes ses cartes gagnantes, avec pour seul objectif de voir son équipe gagner ce match pour renforcer davantage son capital-points en vue de jouer cette saison une place qualificative pour la prochaine saison. Les supporters de la JSK rêvent pour cette saison que leur équipe fera mal dans le championnat 2024/2025.

Réglages ultimes ici

Par ailleurs, les Kabyles ont effectué hier matin leur dernière séance d'entraînement, au stade Hocine Ait Ahmed. Une séance plutôt légère au cours de laquelle le staff technique s'est limité à opérer sur son équipe, les derniers réglages avant le match de cet après-midi face au Doyen. Le coach kabyle a demandé à ses joueurs de rester très concentrés et de faire le maximum pour empocher les trois points de la victoire. Les salutations seront désormais tournées vers Tizi-Ouzou, où le choc entre la JS Kabylie et le MC Alger promet de tenir toutes ses promesses.

F . Y