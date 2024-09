La Fédération algérienne de cyclisme (FAC) a annoncé la non-participation de la sélection nationale aux championnats d'Afrique de cyclisme sur route seniors, prévus du 9 au 13 octobre à Aldoret au Kenya, indique un communiqué de l'instance fédérale.

"L'absence de nos représentants à cette compétition continentale s'explique par plusieurs raisons objectives dont notamment l'annonce très tardive de la date, du lieu de la compétition et des parcours retenus", a précisé la FAC, ajoutant que "la Fédération refuse d'envoyer ses cyclistes vers une aventure sportive inconnue et complexe tant les données techniques des courses et autres aspects ont été communiqués très en retard".

Parmi les raisons soulevées par l'instance fédérale et qui ont fait l'objet d'un courrier officiel adressé à l'Union Cycliste Internationale (UCI), "l'impossibilité de préparer nos internationaux à une compétition en altitude faute de temps nécessaire et de l'engagement de nos internationaux aux compétitions internationales ainsi que les temps très courts qui ne permettent pas une préparation adéquate pour une bonne participation".

A travers cette décision, les responsables de la FAC veulent éviter les "retombées néfastes" sur tous les plans d'une telle participation sur les athlètes "habitués à gagner des titres continentaux". La ville kényane d'Aldoret est située à plus de 2000 m d'altitude et à près de 500 km de la capitale Nairobi.

Cyclisme - Algérie : Un Championnat National et une Coupe d'Algérie pour l'ensemble des catégories d'âge (Fédération)

L'organisation d'un Championnat National et d'une Coupe d'Algérie pour l'ensemble des catégories d'âge en cyclisme compte parmi les principales décisions prises samedi, lors du collège technique national 2024, encadré par le Directeur technique national (DTN), Smaïl Douzi.

" Concernant les catégories Ecoles/Benjamins, la Coupe d'Algérie se déroulera sous forme d'une course en ligne, alors que le Championnat National (Brevet Cycliste) des Cadets, Juniors et Seniors inclura aussi bien un contre-la-montre individuel qu'une course en ligne", a détaillé la fédération algérienne de cyclisme (FAC), dimanche dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

La même source a ajouté que "le classement +par équipes+ de la course en ligne est établi sur la base des quatre premiers de chaque équipe, alors que le classement des dix meilleurs clubs nationaux sera arrêté sur la base des résultats obtenus au Championnat National et la Coupe d'Algérie, toutes catégories confondues".

Pour les Minimes et les Cadets, la qualification pour la Coupe d'Algérie et le Championnat National sera comptabilisée en fonction de la participation aux challenges régionaux (10 challenges au minimum).

Par ailleurs, la FAC a annoncé que le barème des points attribués aux coureurs de toutes les catégories présenté à l'occasion de ce collège technique national " a été approuvé à la majorité des présents".

Ces points seront soumis à la réunion du prochain bureau fédéral pour approbation, puis aux travaux de l'assemblée générale ordinaire de la FAC.

Cyclisme : Le Slovène Tadej Pogacar champion du monde après un raid insensé

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté son premier titre de champion du monde dimanche à Zurich en attaquant à 100 kilomètres de l'arrivée pour réussir un exploit inédit depuis 37 ans.

Pogacar, qui a dynamité la course avec une offensive complètement folle, devient seulement le troisième coureur de l'histoire après Eddy Merckx en 1974 et Stephen Roche en 1987 à remporter la même année le Tour d'Italie, le Tour de France et les Championnats du monde.

Il s'est imposé en solitaire en conservant 34 secondes d'avance sur l'Australien Ben O'Connor et 58 sur le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui était tenant du titre, à l'issue d'un raid insensé et en apparence suicidaire sur parcours long (273 km) et très vallonné (4.470 m de dénivelé).

Accélérant à 100 (!) km de l'arrivée, une distance déconseillée dans tous les manuels de cyclisme, pour revenir comme une flèche sur un groupe d'échappés où l'attendait son compatriote Jan Tratnik. Il a remis une couche vingt bornes plus loin, avec cette fois dans sa roue le Français Pavel Sivakov, son coéquipier à l'année chez UAE.

Sivakov a accompagné pendant un tour Pogacar, ravi de l'aubaine, avant de craquer dans le raidard de la Bergstrasse. A 51 km de l'arrivée, le Slovène est parti seul pour compter jusqu'à une minute d'avance sur ses premiers poursuivants pour finalement mener à bout son incroyable odyssée et signer un des plus grands exploits de l'histoire du cyclisme.

Derrière, Remco Evenepoel, qui était en lice pour un nouveau doublé chrono-course en ligne après celui des JO-2024 de Paris et finalement 5e, et Mathieu Van der Poel ont fini par réagir avec un petit groupe pour se rapprocher dangereusement dans un final à suspense. Mais sans parvenir à revenir sur le Slovène qui, sans jamais creuser un avantage énorme, a résisté jusqu'au bout.